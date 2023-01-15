В Алматы загорелся склад рядом с барахолкой
Фото: ДЧС Алматы
В Алматы рядом с барахолкой горит склад с товарами по адресу: Москвина, дом 7, сообщает Zakon.kz.
"Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Москвина, д. 7 — происходит горение складского помещения, на месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов".ДЧС Алматы
В настоящее время проводится эвакуация товарно-материальных ценностей со складов.
Обстоятельства возникновения пожара выясняются.
В Алматы выросло количество пожаров в банях
Новость по теме
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ