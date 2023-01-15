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В Алматы загорелся склад рядом с барахолкой

В Алматы горит склад рядом с барахолкой Фото: ДЧС Алматы
В Алматы рядом с барахолкой горит склад с товарами по адресу: Москвина, дом 7, сообщает Zakon.kz.
"Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Москвина, д. 7 — происходит горение складского помещения, на месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов".ДЧС Алматы


В настоящее время проводится эвакуация товарно-материальных ценностей со складов. 

Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

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