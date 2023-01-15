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В южных областях Казахстана сохранится морозная погода

В южных областях Казахстана сохранится морозная погода Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 января, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большую часть Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

"На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с усилением ветра и низовой метелью. На юге, юго-востоке страны – туман".

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз  до -28...-33°C, в Алматинской области — сильный мороз -24...-29°C.

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