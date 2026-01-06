Какая погода ждет Казахстан на Рождество

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на среду, 7 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, под воздействием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на севере, востоке и в центральной части республики прогнозируются снег и метель, а на востоке страны ожидается сильный снег.

"На остальной территории погода будет без осадков", – убеждают метеорологи.

По всей республике на Рождество также возможны туман, гололед и усиление ветра.

Кроме того, мы рассказывали, что в ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшой снег и морозы до -18°С, тогда как в Алматы и Шымкенте – потепление и погода без осадков.