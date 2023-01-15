Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Фото: Instagram/vkikabidze

На 84-м году ушел из жизни советский и грузинский певец, автор песен, киноактер Вахтанг Кикабидзе, сообщает Zakon.kz.

Родился 19 июля 1938 года в Грузии, городе Тбилиси. Советский и грузинский певец, автор песен, киноактер, кинорежиссер, сценарист, политический деятель. Народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978). С 2020 года являлся действующим депутатом парламента Грузии VII созыва. Снимался в таких фильмах, как "Не горюй!"(1969); "Пропавшая экспедиция" (1975); "Волшебный фонарь" (1976); "Мимино" (1977). Также выпустил около 15-ти песен. Читайте также Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ В южных областях Казахстана сохранится морозная погода В Египте раскопали древнюю гробницу

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