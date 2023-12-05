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Умер автор песен "Королева красоты" и "Наша служба и опасна, и трудна" Анатолий Горохов

певец Фото: скриншот видео
Советский и российский певец, актер, поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты", ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти артиста РИА Новости подтвердила супруга погибшего, актриса Ада Шереметьева.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала. Горохов написал слова известной песни "Наша служба и опасна, и трудна", которая звучала в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи" и стала неофициальным гимном милиции. Поэт-песенник пел ее вместе с Эдуардом Лабковским. Сам Горохов исполнял песни в кинокартинах и мультфильмах, в числе которых "Мама", "Мэри Поппинс, до свидания", "Катерок", "Бременских музыкантах" и других. Он также был автором слов к песням "Королева красоты", "Будь со мной", "Мир на двоих".

Ранее сообщалось, что знаменитый американский дипломат Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет.

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