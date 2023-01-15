Крушение самолета в Непале – никто не выжил

В авиакатастрофе с самолетом АTR 72 в Непале никто не выжил, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа.

Ранее также ТАСС давал информацию о двух выживших, найденных на месте крушения.

Шерпа не подтвердил эту информацию. "Это неправда", – ответил он на вопрос о том, есть ли выжившие в авиакатастрофе.



Kathmandu Post со ссылкой на покхарскую полицию сообщает, что спасатели пытаются достать из ущелья реки Сети, где разбился самолет, еще 14 тел.

Пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Телеканал News18 ранее сообщал, что, по предварительным данным, все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.

Правительство Непала объявило однодневный национальный траур, передает агентство ANI.