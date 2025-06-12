При крушении самолета в Индии никто не выжил – СМИ

Несколько индийских и зарубежных СМИ опубликовали новости о том, что при крушении самолета в штате Гуджарата никто не выжил, сообщает Zakon.kz.

"На борту самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, никто не выжил", – пишет NDTV.

Аналогичную информацию сообщили CNN-News18 источники.

"Похоже, в катастрофе никто не выжил. А поскольку самолет упал на жилой район, где располагались офисы, жертв стало больше", – сообщил агентству AFP комиссар городской полиции Г. С. Малик.

Среди других жертв – пять студентов-медиков, которые были в общежитии, на которое упал самолет. Кроме того, 50-60 студентов были госпитализированы.

При этом полиция Ахмадабада опубликовала список людей, пострадавших в авиакатастрофе. В нем указаны имена 25 человек, но не сообщается, находились ли они в самолете или на месте крушения рейса AI 171.

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.