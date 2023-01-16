Универсиада- 2023: Казахстан опустился в медальном зачете

С шестой на девятую строчку в медальном зачете опустилась сборная Казахстан после очередного дня Универсиады-2023, сообщает Zakon.kz

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Согласно медальному зачету: у казахстанцев 9 место также как и у эстонцев. Пока у нас только одна медаль и это золото, которое завоевал наш молодой биатлонист Вадим Куралес. Он стал лучшим в индивидуальной гонке на 15 километров. Он опередил на 42,6 секунды представителя Норвегии Орьяна Мосенга и на 1 минуту 16,5 секунды французского биатлониста Алекса Гарнье.

Лидирует в медальном зачете Япония с семью медалями (4-2-1), на втором месте команда Франции, которая также имеет семь медалей (2-1-4), следом, завоевав по три медали, идут Чехия (1-1-1) и Финляндия (1-1-1).

Ранее сообщали, что в Универсиаде принимают участие 78 спортсменов из Казахстана по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой (муж), шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.