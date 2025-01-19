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Спорт

Казахстан изменил позицию в медальном зачете Универсиады в Турине

Спортсмены на Универсиаде-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 03:59 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Сборная Казахстана опустилась в медальном зачете Универсиады-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

На данный момент Казахстан занимает восьмое место, хотя накануне располагался в медальном зачете на шестой строчке. В копилке у страны сейчас 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

  • Лидером Универсиады с большим отрывом является Франция, у которой 17 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.
  • На втором месте идет Германия – 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.
  • Замыкает тройку Финляндия – 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
  • В топ-5 входят Польша – 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
  • У Испании – 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.

Ранее стало известно, что Софья Самоделкина завоевала "бронзу" Универсиады-2025 в Турине.

Аксинья Титова
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