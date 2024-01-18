Крещенские купания: кому нельзя в прорубь

Многие верят, что крещенские купания имеют целительные свойства и полезны для всех. Однако врачи предупреждают: некоторым людям крещенские купания могут навредить, сообщает Zakon.kz.

Крещенские купания подходят не всем. Важно учитывать индивидуальные особенности здоровья и физического состояния, отмечает ведущий научный сотрудник НИИ ПМ им. Академика Даленова при Медицинском университете Астана Жанна Нурбергенова.

"Кому нельзя купаться в прорубях? В первую очередь, людям с хроническими заболеваниями. Тем, кто болеет сердечно-сосудистыми, инфекционными заболеваниями, а также заболеваниями почек, печени. Людям с психическими расстройствами. Нельзя купаться беременным или только что родившим". Жанна Нурбергенова

После купания в проруби хронические заболевания могут обостриться – в первый день либо спустя некоторое время.

"Есть даже люди, которые не знают, что у них есть эти диагнозы, которые я перечислила выше. Человек даже не сразу поймет, что это из-за купания в проруби. Некоторые считают, что купаясь в проруби, можно выздороветь, излечить любые заболевания. Но, к сожалению, это не так. Наоборот, это может ухудшить состояние человека. И с каждым годом все больше людей обращаются к врачам из-за последствия крещенских купаний". Жанна Нурбергенова

Специалист настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачом и только после его одобрения окунаться в прорубь.

18-19 января 2024 года в Казахстане пройдут крещенские купания. В городах уже определили места для обустройства купелей. Безопасность купающихся будут обеспечивать полиция, спасатели и скорая помощь. О том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, читайте здесь.

