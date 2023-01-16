Силовики продавали оружие с боеприпасами бандитам и экстремистам в Казахстане

Фото: gov.kz

Завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 16 января 2023 года сообщили в Комитете национальной безопасности.

В комитете отметили, что преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.

"Канал вторичного оборота оружия был пресечен Комитетом национальной безопасности совместно с Департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях". Пресс-служба КНБ РК Как уточняется, в процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7387 боеприпасов.

Фото: gov.kz Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции. Фото: gov.kz "В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей". Пресс-служба КНБ РК Решением Алмалинского районного суда Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания - от двух до пяти лет лишения свободы. "За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам. Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия". Пресс-служба КНБ РК

12 января 2023 года стало известно, что в Актау силовики задержали иностранца, который подозревается в причастности к сбыту наркотиков. Читайте также Школьница покончила с собой в Алматинской области Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск Крушение самолета в Непале: названа возможная причина авиакатастрофы

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