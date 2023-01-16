Силовики продавали оружие с боеприпасами бандитам и экстремистам в Казахстане
Фото: gov.kz
Завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 16 января 2023 года сообщили в Комитете национальной безопасности.
В комитете отметили, что преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.
"Канал вторичного оборота оружия был пресечен Комитетом национальной безопасности совместно с Департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях".Пресс-служба КНБ РК
Как уточняется, в процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7387 боеприпасов.
Фото: gov.kz
Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.
Фото: gov.kz
"В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей".Пресс-служба КНБ РК
Решением Алмалинского районного суда Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания - от двух до пяти лет лишения свободы.
"За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам. Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия".Пресс-служба КНБ РК
12 января 2023 года стало известно, что в Актау силовики задержали иностранца, который подозревается в причастности к сбыту наркотиков.
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