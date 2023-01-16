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Каникулы в школах Узбекистана продлили из-за аномальных холодов

Каникулы в школах Узбекистана продлили из-за аномальных холодов фото: pixabay
Третья четверть для школьников Узбекистана начнется на неделю позже. Зимние каникулы ученикам продлили из-за сильных морозов, сообщает Zakon.kz.

Узбекистанские школьники, согласно расписанию, выходят с зимних каникул 11 января. Но в этом учебном году каникулы по решению Министерства народного образования продлены на неделю.

"В связи с резким понижением температуры воздуха зимние каникулы учащихся общеобразовательных и специализированных школ продлятся до 17 января текущего года. Третья четверть начнется 18 января", — сообщает пресс-служба министерства.

Уроки, что были запланированы на первую неделю третьей четверти и не состоялись, будут проведены,  но в интенсивном режиме.

Аномально холодная погода пришлась на середину января. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, местами опустятся до отметки -30 градусов. Морозы в стране сохранялись до 15 января включительно.

13 января стало известно, что Узбекистан из-за морозов приостановил автобусное сообщение с Казахстаном. 

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