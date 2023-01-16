Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Монгольская компания впервые провела торги углем на бирже

Монгольская компания впервые провели торги углем на бирже фото: pixabay
Горнодобывающая "Mongolian Mining Corporation" провела первые пробные торги углем на Монгольской фондовой бирже. Сделка принесла компании более двух тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

В минувший четверг на Монгольской фондовой бирже прошли первые пробные торги. Две партии коксового угля от добывающей компании "Mongolian Mining Corporation" были проданы успешно, сообщил директор добывающей компании.

"В ходе пробной торговли сторона продавца предложила покупателю два лота, или в общей сложности 12 800 тонн угля по цене 1150 юаней за тонну, и в результате разовой сделки две партии угля стоимостью 16 512 000 (чуть более $2400) юаней были проданы по цене 1290 юаней за тонну. Начальная цена угля на экспорт в ходе торгов выросла на 12,2 процента с 1150 юаней до 1290 юаней", – сообщает компания.

В начале декабря на фоне хищения крупной партии угля в столице Монголии, Улан-Баторе, прошли массовые протесты. Жители требовали от властей страны разобраться и "назвать имена тех, кто украл уголь на 44 триллиона тугриков (более $12 млрд)".

После начавшихся шествий власти обещали провести открытые слушания, во время которых "имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности".

"Mongolian Mining Corporation" — крупнейшая угледобывающая компания Монголии. Майнер владеет двумя шахтами в пустыне Гоби, где добывают коксующийся уголь. Акции компании зарегистрированы на Гонконгской фондовой бирже.

Читайте также

Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск

Смаилов об уголовных делах в отношении бизнеса: Нужно пересмотреть УПК

McDonald's планирует сокращение рабочих по всему миру

Мария Мельникова
Монголия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Ситуация в Украине 15 января
Ситуация в Украине: Грузия отказала в военной помощи, Зеленский ввел санкции против 198 россиян
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления