Монгольская компания впервые провела торги углем на бирже

Горнодобывающая "Mongolian Mining Corporation" провела первые пробные торги углем на Монгольской фондовой бирже. Сделка принесла компании более двух тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

В минувший четверг на Монгольской фондовой бирже прошли первые пробные торги. Две партии коксового угля от добывающей компании "Mongolian Mining Corporation" были проданы успешно, сообщил директор добывающей компании.

"В ходе пробной торговли сторона продавца предложила покупателю два лота, или в общей сложности 12 800 тонн угля по цене 1150 юаней за тонну, и в результате разовой сделки две партии угля стоимостью 16 512 000 (чуть более $2400) юаней были проданы по цене 1290 юаней за тонну. Начальная цена угля на экспорт в ходе торгов выросла на 12,2 процента с 1150 юаней до 1290 юаней", – сообщает компания.

В начале декабря на фоне хищения крупной партии угля в столице Монголии, Улан-Баторе, прошли массовые протесты. Жители требовали от властей страны разобраться и "назвать имена тех, кто украл уголь на 44 триллиона тугриков (более $12 млрд)".

После начавшихся шествий власти обещали провести открытые слушания, во время которых "имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности".

"Mongolian Mining Corporation" — крупнейшая угледобывающая компания Монголии. Майнер владеет двумя шахтами в пустыне Гоби, где добывают коксующийся уголь. Акции компании зарегистрированы на Гонконгской фондовой бирже.