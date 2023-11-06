Курс доллара ненамного снизился на торгах на бирже

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,46, снизившись на 2,68 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,42 тенге (-0,17).

Курс евро установлен Нацбанком – 495,14 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-466,3 тенге, евро – по 496-500 тенге, российские рубли – по 4,92-5,02 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 3 ноября.

Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,64% до 86,28 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI прибавили +1,81% и составили 81,97 доллара за баррель.