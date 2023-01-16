Шавкат Мирзиёев уволил акима Ташкента, замминистра энергетики и главу теплосетей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачи по устранению последствий энергокризиса. С конца 2022-го и в начале 2023 года в стране наблюдаются проблемы с подачей энергии и тепла, сообщает Zakon.kz.

Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру и министру энергетики "создать систему, которая бы оказывала незамедлительную помощь населению из проблемных махаллей", понятно донести до населения, как долго будут устраняться последствия отключений света, газа и отопления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Он поставил задачу определить конкретные меры по поставкам сжиженного газа или угля. В течение двух месяцев президент поручил привлечь квалифицированных специалистов из-за рубежа и начать практическую работу по цифровизации управления и производственных процессов.

Глава государства также подчеркнул, что в нынешние холодные дни не разрешается отключать электричество и газ в домах из-за долгов.



На заседании стало известно, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и глава "Тепловых электростанций" Фарход Абдурахманов лишились должностей. Главы "Региональных электрических сетей", "Узтрансгаза" и "Узбекнефтегаза" стали исполняющими обязанности с трехмесячным испытательным сроком.

Шавкат Мирзиёев отметил, что сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов. Он подверг критике отсутствие генплана столицы, точного расчета нагрузки на существующую инфраструктуру при строительстве и другое.

8 декабря стало известно о том, что в стране ввели полный запрет на экспорт сжиженного газа. До 1 марта 2023 года автомобили, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин.

Ранее хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.