Скованный льдами Каспий показали с высоты птичьего полета
Фото: скриншот видео
В Казахстане морозы не собираются отступать. Синоптики продолжают предупреждать о низких температурах по стране. Тем временем, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев 16 января на странице в Instagram показал, как холода изменили Каспийское море, сообщает Zakon.kz.
Последние видео с заледеневшим морем публиковали блогеры еще в начале 2022 года.
"Страшно красиво. Аномальные холода в этом году сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", — говорится в подписи к видео.
Холодно и в соседнем Кыргызстане: из-за аномальных морозов замерзло "горячее озеро" Иссык-Куль.
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