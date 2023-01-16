Скованный льдами Каспий показали с высоты птичьего полета

Фото: скриншот видео

В Казахстане морозы не собираются отступать. Синоптики продолжают предупреждать о низких температурах по стране. Тем временем, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев 16 января на странице в Instagram показал, как холода изменили Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

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