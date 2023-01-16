Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Скованный льдами Каспий показали с высоты птичьего полета

Скованный льдами Каспий показали с высоты птичьего полета Фото: скриншот видео
В Казахстане морозы не собираются отступать. Синоптики продолжают предупреждать о низких температурах по стране. Тем временем, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев 16 января на странице в Instagram показал, как холода изменили Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

Последние видео с заледеневшим морем публиковали блогеры еще в начале 2022 года.

"Страшно красиво. Аномальные холода в этом году сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", — говорится в подписи к видео.

Холодно и в соседнем Кыргызстане: из-за аномальных морозов замерзло "горячее озеро" Иссык-Куль.

Читайте также

В Сети рассылают фейк об отравлении химией казахстанского неба

Горные козлы с детенышами попали на камеру в Чарынском каньоне

Почему мелеет Каспий, рассказали в Минэкологии

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
В Кыргызстане замерзло озеро Иссык-Куль
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Школьница покончила с собой в Алматинской области
Школьница покончила с собой в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления