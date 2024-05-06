Как "ожил" Каспий после паводков, показал блогер
Фото: pixabay
Известный общественник и блогер из Актау Азамат Сарсенбаев показал, как Каспийское море начинает наполняться водой после паводков, сообщает Zakon.kz.
Очередное видео блогер разместил 6 мая на своей странице в Instagram.
"Северный Каспий… Каспийское море потихоньку начинает наполняться. Буквально год назад вода в северной части Каспийского моря отошла от берегов на десятки километров. И вот сейчас, буквально за один год, из-за паводков вода начинает возвращаться", – написал Азамат Сарсенбаев под роликом.
Он отметил, что очень надеется, что тенденция обмеления Каспийского моря остановилась не только из-за паводков, а 2024 год станет стартом для оздоровления моря.
"Душа радуется", – заключил блогер.
Ранее сообщалось, что сброшенную из водохранилища России воду, которая поступает в реку Жайык (Урал), перенаправили в Каспийское море.
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