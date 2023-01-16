МИД выясняет, сколько казахстанцев находятся в трудовом рабстве в Таиланде

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, что в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии может находиться не двое казахстанцев, а больше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам официального представителя, двое казахстанцев обратились в посольство Казахстана в Таиланде перед новым годом.



"Эти двое граждан, которые обратились к нам буквально перед новым годом, об оказании помощи, они около недели просили нас не разглашать их данные и не давать эту информацию в СМИ, то есть предавать огласке. Но, как вы знаете, родные очень переживали и начали обращаться в СМИ, поэтому мы тоже пошли таким путем и решили объявить об этой проблеме". Айбек Смадияров

Он добавил, что помимо двух казахстанцев есть данные о других гражданах Казахстана, которые оказались в трудовом рабстве, но это не подтвержденная информация.

"Ее очень сложно проверить, поэтому если вдруг наши граждане, которые находятся в этой зоне, читают, либо видят новости из Казахстана, то рекомендуем им не скрывать свое местоположение. Обязательно нужно сообщить, что с ними происходит, как им можно помочь". Айбек Смадияров

Официальный представитель МИД РК отметил, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии - Мьянма, Лаос и Таиланд.

"По предварительному сговору международные криминальные группировки посредством третьих лиц и через социальные сети приглашают граждан Казахстана на работу в компании на территории Таиланда. Вскоре после прибытия под разным предлогами обманным путем наших граждан вывозят на территорию Мьянмы. Они представляют себя компаниями, занимающимися криптовалютой. После осознания того, что были обманутыми, граждан, изъявивших желание вернуться на родину, удерживают, требуя возместить издержки в 5-10 тысяч долларов, которые должны покрыть транспортные затраты, плату за пересечение границы, визу, проживание и так далее". Айбек Смадияров

В связи с тем, что у потерпевших не имеется нужной суммы, им приходится продолжать работать на подпольные китайские компании на территории Мьянмы.

"Как известно, потерпевших в большинстве случаев нанимают в качестве переводчиков либо работников с клиентами посредством финансовых махинаций с целью завладения средствами граждан Европы или Америки. Тех, кто отказывается работать, продают другим компаниям, занимающимся криминальными деяниями за 5-7 тысяч долларов. Помимо этого, к ним применяется физическое, психологическое насилие, а также ограничение в предоставлении пищи и другое". Айбек Смадияров

Как он заключил посольство Казахстана в Таиланде и во Вьетнаме для решения проблем граждан Казахстана находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и внешнеполитическими ведомствами Таиланда, Лаоса и Мьянмы. Также к данному процессу подключены международные неправительственные организации в Таиланде.

11 января 2023 года в кулуарах правительства официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что двое казахстанцев попали в трудовое рабство за рубежом.