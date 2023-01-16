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Без льготного лизинга фермеры не смогут обеспечить страну урожаем

Без льготного лизинга фермеры не смогут обеспечить страну урожаем Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в декабре 2022 года отметил эффективность программы льготного лизинга, которая дала дополнительный импульс обновлению сельскохозяйственного парка.

Как отмечают в Ассоциации фермеров Казахстана, программу льготного кредитования необходимо не только сохранить, но и увеличить бюджет на нее.

"За три месяца прошлого года, в рамках программы, было приобретено свыше тысячи единиц техники, за три месяца было освоено 40 миллиардов тенге. Даже после окончания программы, заявки продолжали поступать. В этом году, мы будем просить сумму до 100 миллиардов тенге, потому что без обновления техники невозможно дальнейшее развитие сельского хозяйства. От новизны техники зависит и качество продукции".Зампредседателя правления "Ассоциации фермеров Казахстана" Акпар Мауленов

В конце прошлого года Главой государства был подписан Указ о разработке и принятии Концепции развития сельских территорий. По словам Мауленова, продление программы льготного кредитования позволит дать новый импульс развитию села.

"Льготное кредитование необходимо фермерам, к тому же, предстоящие пять лет президентом были объявлены временем для развития села. Он поручил правительству до 31 марта принять Концепцию развития сельских территорий, и в рамках этой концепции такая поддержка фермерам была бы очень кстати".Акпар Мауленов

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства обратились к правительству с просьбой о дальнейшей реализации программы льготного кредитования сельхозтехники. Решение важного для продовольственной безопасности страны вопроса сейчас находится у премьер-министра Алихана Смаилова.

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