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"КазАгроФинанс" дополнительно принимает заявки по льготной программе лизинга

Дополнительно принимает заявки по льготной программе лизинга, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 14:11 Фото: КазАгроФинанс
АО "КазАгроФинанс" объявляет о дополнительном приеме заявок по программе "Льготный лизинг" на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и/или сборки под 5% годовых.

Для приема заявок формируется электронная очередь в Telegram bot КазАгроФинанс "@KazAgroFinance.bot".

Клиенту необходимо в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки в Telegram bot представить полный пакет документов в один из филиалов "КазАгроФинанс" в регионах. Контакты и адреса филиалов указаны на сайте компании www.kaf.kz.

Программа "Льготный лизинг" направлена на финансирование сельскохозяйственной техники отечественного производства и/или сборки:

  • ставка — 5% годовых;
  • срок лизинга – не более 7 лет;
  • первый лизинговый платеж – не менее 10%.

Акционерное общество "КазАгроФинанс" входит в группу компаний АО "Национальный управляющий Холдинг "Байтерек". Крупнейший финансовый институт, оказывающий сельхозтоваропроизводителям лизинговые услуги для приобретения сельскохозяйственной техники. Компания осуществляет свою деятельность на протяжении более 24 лет, способствуя развитию технического оснащения в аграрном секторе страны.

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