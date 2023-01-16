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Минэнерго будет регулировать предельные цены на дизтопливо

Минэнерго будет регулировать предельные цены на дизтопливо Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило изменения и дополнения в постановление правительства по вопросам Министерства энергетики, сообщает Zakon.kz.

Так, дополнен пункт о том, что Минэнерго устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен.

Кроме того, добавлены новые пункты о том, что ведомство:

  • устанавливает предельные цены на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;
  • разрабатывает и утверждает порядок государственного регулирования цен на розничную реализацию нефтепродуктов, имеющих важное социальное значение, а также оказывающих существенное влияние на экономику РК.

Как поясняется, предлагаемые поправки позволят сдерживать дефицит дизельного топлива путем установления предельных цен на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен и на розничную реализацию нефтепродуктов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 января.

11 января 2023 года министр энергетики своими приказами внес изменения, предусматривающие бессрочное государственное регулирование цен на топливо.

Ранее цены на реализацию топлива АЗС устанавливались на 180 дней и продлевались по необходимости.


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