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Законодательство РК

Правительство обновило функции Минэнерго

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 15:34 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 1 ноября 2024 года внесены изменения и дополнения в функции Министерства энергетики, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что Министерство энергетики РК является центральным исполнительным органом республики, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики, координацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности, транспортировки углеводородов, в области недропользования в части углеводородов, добычи урана, государственного регулирования производства нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, электроэнергетики, теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности, развития возобновляемых источников энергии.

Ряд функций изложены в новой редакции:

  • создает научно-технический совет и утверждает его положение;
  • определяет оператора рынка централизованной торговли;
  • разрабатывает и утверждает правила получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями и теплопроизводящими, теплотранспортирующими субъектами паспорта готовности к работе в осенне-зимний период;
  • разрабатывает и утверждает правила определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций и теплопроизводящих субъектов;
  • утверждает нормы эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций и теплопроизводящих субъектов;
  • разрабатывает и утверждает правила проведения расследования в областях электроэнергетики и теплоэнергетики, учета технологических нарушений в области электроэнергетики, в централизованных и местных системах теплоснабжения;
  • разрабатывает и утверждает правила учета тепловой энергии и теплоносителя;

Положение о министерстве также дополнено новыми функциями:

  • разрабатывает и утверждает правила формирования перечня гибридных групп.
  • разрабатывает и утверждает правила ведения реестра субъектов теплоснабжения, действующих в централизованных и местных системах теплоснабжения;
  • разрабатывает и утверждает правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • разрабатывает и утверждает правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;
  • осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат субъектов теплоснабжения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;
  • разрабатывает и утверждает правила субсидирования затрат субъектов теплоснабжения на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;
  • ведет учет технологических нарушений в централизованных системах теплоснабжения;
  • участвует в работе комиссий субъектов теплоснабжения, функционирующих в централизованных системах теплоснабжения, по оценке готовности объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования к работе в осенне-зимний период;
  • разрабатывает и утверждает правила мониторинга состояния теплоэнергетики;
  • разрабатывает и утверждает правила взаимодействия субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.

С 1 декабря 2024 года добавляются новые функции;

  • направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям статьи 7-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";
  • осуществляет регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей области, города республиканского значения, столицы.

С 1 июля 2025 года вводятся в действие:

  • разрабатывает и утверждает правила функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом;
  • разрабатывает и утверждает правила передачи данных теплопроизводящими и теплотранспортирующими субъектами в единую государственную систему управления топливно-энергетическим комплексом;
  • утверждает форму заключения о результатах дистанционного контроля;
  • утверждает форму годового списка проверок и форму списка проверок;
  • утверждает формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений;
  • утверждает форму приказа о проведении проверки во внеурочное время;
  • утверждает форму плана мероприятий по устранению выявленных нарушений;
  • разрабатывает и утверждает типовые договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;
  • утверждает правила субсидирования затрат организаций в сфере передачи электрической энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;
  • осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций в сфере передачи электрической энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

Вместе с тем положение о министерстве дополнено новой функцией:

  • разрабатывает и утверждает правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

Изложено в новой редакции:

  • выдает паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством РК в области электроэнергетики и теплоэнергетики, а также отказывает в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством Республики в области электроэнергетики и теплоэнергетики, для получения паспорта готовности;
  • осуществляет государственный энергетический контроль за:

- соблюдением требований законодательства РК в области электроэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации энергетического оборудования;

- соблюдением требований по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

- надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;

- недопуском или отстранением от работы на электрических установках работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

- подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора, в том числе в осенне-зимний период.

Появятся функции следующего содержания:

  • осуществляет государственный контроль в области электроэнергетики в части эксплуатации и технического состояния энергетического оборудования, энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора в форме дистанционного контроля и проверки в соответствии с законом "Об электроэнергетике", расследования — в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законом "Об электроэнергетике", на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства республики в области электроэнергетики;
  • осуществляет государственный контроль в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом РК;
  • осуществляет профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и статьей 6-1 Закона "Об электроэнергетике";
  • утверждает классификацию технологических нарушений.

Кроме того, с 1 января 2026 года министерство наделено следующими новыми функциями:

  • разрабатывает ключевые показатели теплоэнергетики в части производства и транспортировки тепловой энергии;
  • разрабатывает целевые показатели теплоэнергетики в части производства и транспортировки тепловой энергии;
  • утверждает ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по соответствующим административно-территориальным единицам, секторам производства, транспортировки, реализации и потребления тепловой энергии, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработанные соответствующими уполномоченными органами.
  • разрабатывает и утверждает правила субсидирования затрат энергопроизводящих организаций и теплопроизводящих субъектов на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона;
  • согласовывает квалифицированным потребителям вид возобновляемых источников энергии, объем мощности и место расположения объекта по использованию возобновляемых источников энергии в соответствии с планом размещения объектов по использованию возобновляемых источников энергии и техническими возможностями единой электроэнергетической системы РК;
  • утверждает правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен;
  • утверждает фиксированные тарифы.

Кроме того, предусматривается, что министерство:

  • разрабатывает и утверждает типовой договор купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей;
  • разрабатывает и утверждает правила подключения к электрическим сетям и эксплуатации маломасштабных объектов.

С 1 января 2027 года вводятся в действие функции:

  • разрабатывает и утверждает правила разработки и утверждения схем развития теплоснабжения;
  • разрабатывает и утверждает типовое положение о производственном контроле. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда пунктов, указанных выше.

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