Названы самые посещаемые казахстанцами страны мира в 2022 году

Президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова озвучила Zakon.kz самые любимые нашими гражданами точки на планете. Кроме того, стало известно, какие прямые перелеты по туристическим направлениям появились в прошлом году для казахстанцев.

По словам спикера, в первую очередь посещаемость казахстанцами разных стран зависит от сезона.

"Если речь идет о летнем сезоне, то, очевидно, выбор падет на государства, предоставляющие услуги по пляжному отдыху. Этим летом на карте международного туризма была популярна такая страна, как Турция. Это одна из ключевых стран для казахстанцев. В этом году впервые начались прямые авиарейсы в Грецию и Италию, в Милан, где для туристов доступен не только шопинг, но и возможность отдыха на морском курорте. Также в Катар и Вьетнам. Тем самым география туризма расширилась". Рашида Шайкенова

Также, как отметила спикер, популярным у казахстанцев остается озеро Иссык-Куль (Кыргызстан). Кроме того, по словам Рашиды Шайкеновой, в минувшем году Египет стал предоставлять свои туристические услуги и летом.

"Если ранее мы посещали Египет только зимой или осенью, то в последние годы страна стала принимать туристов и в летний сезон. Эмираты и Мальдивы, как всегда, пользуются популярностью в летний сезон у наших граждан". Рашида Шайкенова

По словам специалиста, 2022 год можно назвать годом возрождения туризма.

"Эксперты по туризму, как казахстанские, так и международные, заявляют, что полное возрождение отрасли ожидается в 2024 году. Но 2022 год можно охарактеризовать как год возрождения туризма. Именно в 2022-м туристский поток за рубеж стал стабильным, динамика была хорошая, но, конечно, статистики 2019 года мы еще не достигли", – сказала глава КАГиР.

Фото: Zakon.kz

Рашида Шайкенова убеждена, что перспективы на дальнейшее развитие этой сферы у Казахстана хорошие при условии, если в мире не случится какое-то препятствие наподобие пандемии.

"Это еще одно подтверждение тому, что туризм – очень хрупкая отрасль, на которую влияют и экономические, и политические, и природные ситуации. Мы выражаем надежду, что туризм поступательно будет развиваться, в мире все будет относительно спокойно". Рашида Шайкенова

На сегодняшний день, касательно зимних поездок, путешественники выбирают побережья Таиланда, Эмиратов, Египта, Мальдив, Доминиканы, Маврикия, Сейшельских островов, а также с удовольствием посещают Катар, Шри-Ланку и Италию.

Кроме того, специалист добавила, что "если есть желание поехать в Америку или Канаду, африканские страны или страны Западной или Восточной Европы, турфирмы обязательно обеспечат все выездные потребности казахстанцев за пределы Казахстана".

Также она объяснила, что влияет на массовость направлений. По мнению специалиста, в первую очередь – это потребности граждан Казахстана при совершении путешествий.

"В целях изучения туристического интереса казахстанцев каждые четыре года мы проводим исследования. Согласно последним данным, если ранее людей интересовал в основном пляжный отпуск, то за последние несколько лет появился еще один востребованный вид туризма – лечебно-оздоровительный и медицинский. Он набирает обороты и становится более популярным у наших соотечественников. Это объяснимо тем, что растет общий уровень культуры и понимание того, что здоровье нужно поддерживать. Казахстанцы стали системно выезжать в различные страны с целью оздоровиться". Рашида Шайкенова

Во-вторых, популярность того или иного направления во многом зависит от визового режима.

"Административные формальности, насколько легка страна для ее посещения, имеют не менее значимый момент при выборе направления. Если это визовая страна, то туда нет массового потока. К примеру, это страны Западной или Восточной Европы. Они не столь популярны, в отличие от безвизовых, где не нужны дополнительные расходы на паспорта вакцинации, ПЦР и разрешительный документ для въезда". Рашида Шайкенова

В-третьих, значимую роль играет и транспортная логистика. По словам спикера, те страны, куда идет прямой перелет, однозначно выигрывают по посещаемости. "Это более экономичные цены и лучшая возможность без пересадки добраться до места отдыха", – подчеркнула Рашида Шайкенова.

"К списку стран для туристического вояжа можно добавить Грузию. Если брать во внимание бывшие страны СНГ, то Россия по-прежнему остается в зоне интересов в части лечебно-оздоровительного туризма. Активно работает на туристическом рынке Азербайджан. Это объясняется наличием прямых перелетов между Казахстаном и обозначенными странами". Рашида Шайкенова

Если говорить о странах лечебно-оздоровительного туризма, продолжила специалист, то здесь можно назвать страны Восточной Европы (Венгрия, Словакия, Словения), Турцию и Азербайджан – здесь есть оздоровительные курорты, которые пользуются популярностью у определенной категории казахстанских туристов.

Согласно опросу, который был проведен Казахстанской ассоциацией гостиниц и ресторанов, наиболее предпочтительными для поездок стали страны СНГ – 29%. Остальные выбрали Ближний Восток (20%), Европу (17%), Южно-Восточную Азию (15%) и Северную Америку (12%).

Ранее американский новостной журнал составил рейтинг стран по туризму, где Казахстан оказался на 84-й строчке, заняв предпоследнее место среди 85 государств мира.