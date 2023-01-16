Цены на социально-значимые продукты питания продолжили рост в новом году

Согласно данным Бюро нацстатистики за неделю стоимость социально-значимых продуктов питания выросла на 0,4%, в годовом выражении – на 23,3%. Какие продукты выросли в цене в регионах страны, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Жители в регионах Казахстана жалуются на высокую стоимость продуктов. Больше всего по карману шымкентцев бьют яйца, мучные изделия, молочные продукты, колбасные и сырные изделия. В городах на западе страны дорожают мясо кур и картофель, на востоке – поднялись цены на овощи.

Астана: подорожали овощи и подсолнечное масло





Фото: Zakon.kz

Сравнивая стоимость социально-значимых продуктов питания с нашим предыдущим обзором, можно отметить, что в столице Казахстана лишь небольшая часть линейки продуктов снизилась в цене.

Так, к прежней стоимости вернулись куриные яйца, которые накануне новогодних праздников поднялись до 800 тенге, сегодня 10 яиц стоит 650 тенге. Стоимость 1 кг риса "Баракат" на рынке снизилась на 10 тенге – до 600 тенге, зато в супермаркете рис продают по 700 тенге за кг.

Гречка на рынке стала дешевле на 100 тенге и теперь 1 кг этой крупы стоит 500 тенге. 1 кг муки на рынке продают по 500 тенге, в супермаркете – по 450 тенге, что дешевле по сравнению с новогодними ценами на 350 тенге. Сахар на рынке остался в прежней цене – 550 тенге за кг, в супермаркете на 50 тенге дороже.

Хлеб на рынке стоит 150 тенге, также как и в конце прошлого года. В супермаркете хлеб дороже – 250 тенге за булку.

Рожки на развес на рынке стоят 450 тенге, увеличившись в цене с прошлого года на 10 тенге, в супермаркете этот вид товара продают по 500 тенге. Молоко жирностью 3,2% дешевле на рынке, где его продают по 320 тенге, в супермаркете упаковка стоит 450 тенге.

Почти на 200 тенге стало дороже подсолнечное масло: на рынке за литровую бутыль просят 1450 тенге, в супермаркете – 1400 тенге.

Если заглянуть в мясной ряд, то в целом мясо стало немного дешевле. Говядину лучше брать на рынке, где 1 кг стоит 2400 тенге, в супермаркете – 2800 тенге за кг. Для сравнения: в конце прошлого года цена на говядину составляла 2 600 тенге за кг.

Конина и в супермаркете, и на рынке стоит – 2800 тенге. Для сравнения: в конце 2022 года мясо с костью стоило 3300 тенге за кг и мякоть 4 тыс. тенге за кг.

Баранину на рынке сегодня можно купить по 2 700 тенге за кг. Филе куриное подешевело на 100 тенге и продается по 2200 за кг.

В овощном ряду в прежней цене осталась свекла, как и в прошлом году ее продают по 350 тенге за кг. Не изменилась в супермаркете и стоимость лука – 250 тенге за кг. Хотя на рынке он дешевле – 210 тенге за кг. На рынке картофель тоже остался в прежней ценовой линейке – 170 тенге за кг, но в супермаркете этот овощ продают по 250 тенге за кг.

Капуста белокочанная в супермаркете стоит 180 тенге за кг, поднявшись в цене на 30 тенге. Тогда как на рынке ее стоимость осталась прежней – 150 тенге за кг.

Дешевле на рынке стоит и морковь – 120 тенге за кг, в супермаркете – 150 тенге за кг. Для сравнения: перед новогодними праздниками цена на морковь достигала 180 тенге за кг.

Алматы: любителям сыра продукт обойдется в копеечку

В целом в Алматы на большую часть СЗПП цены остались на прежнем уровне, но на некоторую категорию продуктов после нового года цены значительно повысились.





Фото: Zakon.kz

Сегодня в Южной столице цена на картофель со 275 тенге за кг поднялась до 299 тенге за кг. Лук, цена которого составляла 105 тенге, стал дешевле и предлагается за 99 тенге. Цена на морковь до Нового года составляла 160 тенге за кг, сейчас ценник на этот овощ 169 тенге за кг. Цена на капусту теперь 92 тенге за кг.

Цена на хлебопекарную муку 2 кг 1-го сорта местного производителя, которая до нового года снижалась, и стоила 799 тенге, опять выросла до 853 тенге.

Ценник на гречневую крупу стоит за 635 тенге, в упаковке в зависимости от производителя продается за 799 тенге. Цена риса отечественного производства "Баракат", на развес осталась прежней, и его можно купить за 519 тенге.

400-гр. упаковку макаронных изделий отечественного можно приобрести за 367 тенге.

В этот раз цена на яйца снизилась. Так категория "отборные" 10 штук, можно приобрести от 565 до 689 тенге в зависимости от производителя, хотя в конце декабря цена на них была 709 тенге.

Литровая бутылка подсолнечного масла, от казахстанских производителей стоит 962 и 1019 тенге. К слову, один из отечественных брендов поднял цену с 915 тенге до 962.

Мясо говядины до Нового года можно было купить от 3100 тенге и выше, сейчас цена повысилась до 5000 тенге. Цена на куриное мясо, в зависимости от грудинки, окорочков, бедер от отечественных производителей варьируется от 1512 до 2922 тенге за кг. Тушка куриного окорочка в зависимости от веса, варьируется от 1798 до 2962 тенге за кг.

Цена на сладкий продукт – сахар периодически меняется, на этой неделе, его цена снизилась с 559 тенге за кг до 545 тенге за кг.

180 г натурального сливочного масла предлагается от 927 тенге и выше, в зависимости от грамма. Спрэд можно купить дешевле, от 519 тенге и выше.

Молоко в мягкой упаковке начинается от 340 тенге и выше, в зависимости от бренда, а в твердой цена доходит от 519 до 649 за литр. Буханка социального хлеба стоит 83 тенге.

К слову, цена на сыр повысилась, и 1 кг деликатеса теперь стоит от 4000 до 5000 тенге.

Жители Шымкента жалуются на дороговизну продуктов

По словам местных жителей, раньше лоток отборных яиц до Нового года можно было приобрести за 1800 тенге, сейчас их цена достигла до 2069 тенге. Заметно подорожал хлеб в упаковке и молочные продукты.





Фото: Zakon.kz

За литр молока в крупных супермаркетах придется оставить как минимум 500 тенге, домашнее молоко стоит на базарах от 400 тенге за литр.

Социальный хлеб стоит 80 тенге, а нарезные батоны начинаются от 200 тенге. Килограмм сыра в этом году подорожал практически вдвое. В прошлом году цены на сыр начинались от 3000 тенге, сейчас же они начинаются от 5000 тысяч и доходят до 7000. Цены на говяжью колбасу в прошлом году начинались от 1500 тенге, за палку в этом году придется отдать 2500 тенге.

За килограмм социального картофеля придется отдать 180 тенге. Килограмм немытой моркови стоит 162 тенге, а вот лук продают по 180 тенге. Дешевле всего шымкентцам обойдется капуста — за килограмм придется отдать 117 тенге.

"Большую часть денег я трачу на продукты. Зарабатываю только 200 тысяч тенге, а у меня еще дома четверо детей. Они школьники, их нужно кормить всегда. Закупаюсь на месяц, оставляю в супермаркете около 100 тысяч, это вместе с хозтоварами и так далее. Экономить не всегда удается, только на ярмарках, но они в Шымкенте не всегда проходят", — говорит жительница Шымкента Акжан Мамырбаева.

Другая жительница Шымкента также отмечает, что социально-значимые товары не всегда есть в супермаркетах.

"К тому же они чаще всего не самого лучшего качества, особенно овощи. А хлеб сейчас очень дорогой. Батон, например, я покупаю за 250 тенге, его нам только на ужин и хватает. Сыр вообще стал деликатесом, мы его сейчас и вовсе не покупаем. Еще цены выросли на сырок и творог, например сырок раньше покупали за 150 тенге, сейчас он стоит 300. Много что перестали покупать, стараемся экономить и кушать макароны и овощи", — говорит жительница Шымкента Шынар Бердихан.

На прилавках с молочкой особых изменений, по сравнению с предновогодними днями, нет. Разве только что домашнее молоко подорожало и привозное сливочное масло.





Фото: Zakon.kz

"На рынке молоко подорожало на 50 тенге и стало 400 тенге за литр. Остались прежние цены на сливки. Они как были по 2200 тенге, так и остались. Не подорожал и творог – 1500 тенге за кг. Кефир – 450 тенге за литр. Сливочного масла у нас два вида – белорусское по 4 000 и татарское по 3200 за кг. Масло за последний месяц стало дороже", – рассказала продавщица молочного прилавка.

Высокосортное мясо продают сегодня по 3000-3500 тенге за кг. Но можно и подешевле за 2000 тенге за кг. Стабильны цены на шымкентских рынках на продукцию птицеводства – по 1350 тенге стоит куриные окорочка. Немного дороже, по 1400 тенге, расфасованные куриные бедра. Еще дороже крылышки – продавцы отдают их по 1500 тенге. Мякоть реализовывают по 1950 – 2000 тенге за кг.

Продавцы отмечают, что в январе торговля очень слабая, заметно снижение покупательской активности.

"Средний покупательский чек сегодня – на 5 тысяч тенге. Покупатели стараются приобрести всего понемногу, полкило сыра, разнообразной колбасы, копчености. За последний месяц цены сильно поднялись на сыры и колбасу, практически на все виды. Популярный среди покупателей белорусский сыр подорожал на 300 тенге и стал стоить 4000 тенге за килограмм. Колбаса вся подорожала на 100 – 200 тенге", – констатирует продавец.

Цена на сахар наоборот снизилась до 460 тенге за кг. Тенденцию к снижению поддержала и гречка, которая ныне торгуется по 550 тенге за кг. До Нового года эту крупу продавали по 750 тенге. Разнообразие цен демонстрирует рис: от 4500 тенге до 1450 тенге за кг.

Мука в пакетах по 2 кг по 800 – 850 тенге. Стабильной остается цена и на растительное масло чуть больше 700 тенге за литр, если оно расфасовано в пятилитровые емкости. В литровых бутылках и в магазине такое же масло стоит по 1000 тенге за бутылку.

В Актобе дорожают куры и окорочка

Цена на молоко и кисломолочную продукцию пока остаются неизменными. Однако за продукцией местного производителя по социальной цене в литровой упаковке финпак (молоко 2,5% жирности 245/250 тенге, кефир 2,5% жирности 265/273 тенге) приходится буквально охотиться. Продукцию разбирают моментально. В остальном молочка в тетрапаках в два раза и более дороже. Цена на молоко доходит почти до 1 000 тенге за литр.

По официальным данным творог 9% жирности подорожал на 3,4%. В торговых сетях его предлагают по цене от 753 тенге за 420-граммовую упаковку (1 793 тенге за килограмм). Развесной продукт реализуют по 1 450 тенге за кило).

Статданные говорят о том, что говядина в Актобе не подорожала и стоит с начала декабря прошлого года 1 904 тенге за килограмм. Но собственный мониторинг Zakon.kz говорит, что более или менее презентабельное мясо продают от 2 500 тенге за кило. Стоимость мякоти без кости доходит до 3 500 – 3 800 тенге.

Подорожали куры. Их в супермаркетах продают по цене до 1 348 тенге за килограмм против 1 282 тенге за кило в декабре 2022 года. Окорочка продают в супермаркетах от 987 (производство США) до 1 081 тенге (производство Украина) за килограмм.

Цена на сахар упала до 415 тенге за килограмм. Причем это третье удешевление сладкого продукта, начавшееся в IV квартале прошлого года. Официальная статистика гласит: 430 тенге за килограмм. В магазинах у дома сахар-песок продают от 500 тенге за кило.

В сетях супермаркетов цена на рис варьируется от 326 до 483 тенге за кило. Цена на гречку начинается от 441 тенге за кило.

В крупных сетях ритейлеров куриные яйца I категории предлагают от 437 до 567 тенге до за десяток. В магазинах у дома яйца первой категории реализуют по 550 – 600 за 10 штук.

Развесные рожки в супермаркетах продают от 283 тенге за килограмм. На рынках и в магазинах у дома цена на этот продукт доходит до 450 тенге за кило.

Остается стабильной цена на подсолнечное масло. Его цена варьируется от 736 тенге в супермаркетах до 1 000 тенге в магазинах у дома. Муку I сорта можно купить по цене от 215 до 240 тенге за килограмм.

По версии бюро на 2,6% подорожал лук репчатый (117 тенге за кило – статданные). В магазинах у дома овощ предлагают от 180 тенге за килограмм, в сетях супермаркетов – от 105 (местный производитель)/159 тенге за кило.

Капусту продают в супермаркетах по 99/105 тенге за кило, в магазинах у дома – от 180 тенге за килограмм. Морковь реализуют от 125 в крупных торговых сетях до 200 тенге за кило на рынках и магазинах у дома.

В Прикаспии подорожал картофель, но подешевели куриные яйца

В магазинах Атырау стоимость десятка куриных яиц стоит в пределах 530 тенге, тогда как перед новогодними праздниками она держалась на уровне 570 тенге.





Фото: Zakon.kz

Цена куриного мяса поползла вниз, но упала не намного, вместо прежней цены на замороженное диетическое мясо 1430 тенге за килограмм, стоимость килограмма потрошенной тушки 1 сорта казахстанского производства составляет 1399 тенге. 180-гр. пачка сливочного масла отечественного производства чуть более 1000 тенге.

Цены на говяжье мясо остались на прежнем уровне, за килограмм с костями в пределах 2000 тенге, мякоть от 3000 тенге и выше.

Сахарный песок продают по 469 тенге за килограмм, а недавно сладкий продукт реализовали по 450 тенге, действовали красные ценники. Рис 363 тенге за кило, гречка от 500 и выше. Двухкилограммовый пакет муки высшего сорта 700 тенге, в ряде небольших магазинов немного дороже.

500-гр. буханка социального хлеба 82 тенге, а дороже по цене - 120 тенге в частных магазинчиках. 400 граммовая пачка рожков макарон от 147 тенге и выше. Литровая бутылка растительного масла от 875 до 1200 тенге.

Из овощей дороже стал картофель, на ценниках 220 тенге за килограмм вместо прежних 210 тенге. Больше теперь платить покупателям приходится и за морковь 200 тенге, капусту 200 тенге и лук, который тоже вырос до такой же цены.

Ценовые качели в Костанае продолжают раскачиваться

В списке товаров, ценники на которые держатся на одном уровне уже несколько недель, картофель от местного производителя, гречка, молоко жирностью 2,5% и говядина. Лидером в списке самых стабильных является картофель, его цена уже два месяца стартует с отметки 153 тенге на развес.

Можно купить грязный овощ и мытый, упакованный в сетку, их цена – 155 и 215 тенге соответственно. На втором месте стабильности находится гречневая крупа на развес, ее уже пять недель продают по цене 459 тенге за килограмм. Затем идут молоко и говядина.

Молоко от местных заводов стоит от 375 тенге за литр, а цена на говядину держится в пределах 2300-2800 тенге в зависимости от части.





Фото: Zakon.kz

Среди восьми подорожавших товаров лидером по прибавке в цене стала свинина. Если перед новогодними праздниками ее цена начиналась с 1800 тенге и заканчивалась 2200, то теперь стартует с 1900 тенге и до 2300 тенге за кило.

За две недели на 40 тенге поднялась цена на муку. Пакет муки 1 сорта весом два килограмма был 639 тенге, а стал 679 тенге. Среди подорожавших товаров значится и подсолнечное масло, литр которого подорожал с 923 до 953 тенге. Хотя цена в 923 тенге, скорее всего, была предпраздничной акцией, а до праздников литр масла продавали по 950 тенге.

К прошлогодней цене добавили 16 тенге еще два продукта, рис и репчатый лук. И если крупа на развес несколько недель держалась на одном уровне и подорожала только на этой неделе с 429 до 465 тенге, то цена на лук продолжила постепенный рост, который начался в декабре 2022 года. За 14 дней кило лука "потяжелело" с 183 до 209 тенге.

Немного меньше, а именно 12 тенге, к стоимости добавили окорочка, их теперь можно купить от 1123 тенге. Среди овощей долгое время самую низкую цену сохраняла капуста, но на этой неделе и на нее изменился ценник, правда, всего на 6 тенге. И теперь ее предлагают по 89 тенге. Меньше всего подорожали макароны на развес из стабфонда. Кстати, цена на них периодически меняется: с 295 до 299 тенге и обратно до 295. На этой неделе их можно купить за 299 тенге.

Среди четырех подешевевших продуктов куриное яйцо, сахар, морковь и свекла. Лидером по снижению за две недели стал сахар, он подешевел на 30 тенге и его теперь продают по 410 тенге. На 16 тенге уменьшилась цена на десяток куриных яиц. Прежде на них был ценник 565 тенге, теперь 549. По 4 тенге "скинули" морковь и свекла. И если две недели назад их продавали по 93 и 159 тенге, то теперь по 89 и 155 тенге соответственно.

Жителей Петропавловска после новогодних праздников огорчает дефицит картофеля и шокируют цены на рыбные деликатесы





Фото: Zakon.kz

Настоящим после новогодним сюрпризом для петропавловских покупателей стали новые ценники на рыбные консервы. Подорожали абсолютно все без исключения, а ценники выросла в полтора – два раза. Например, баночка горбуши в собственном соку, которую в ушедшем году можно было купить за 600 тенге, сейчас стоит минимум 925 тенге.

Та же рыба другого производителя – 1059 тенге. Совсем не элитная сардина в масле теперь на прилавках красуется по 699 тенге, это на 250 тенге дороже прежней цены. Легендарная килька в томате и та теперь совсем не дешевка – 609 тенге.

Подорожала на городских прилавках и мука, а вместе с ней и макароны. Теперь двухкилограммовый пакет муки отечественного производства стоит 685 тенге. Макароны практически всех сортов дружно подорожали примерно на 40 тенге. Пачка 500 граммов стоит 355 тенге.

При этом цена на хлеб в регионе осталась прежней. Смогли сохранить ее и пекарни, которые продают элитные сорта не большими партиями. Например, булку белого "домашнего" можно купить за 160 тенге.

Цены на овощи остаются прежними. Но огорчает покупателей то, что из супермаркетов и даже рыночных прилавков исчез так называемый красный или розовый картофель. В продаже – только белый. Он стоит дешево – от 110 до 150 тенге, но хозяйки его не ценят даже за постоянство стоимости. Красный, который при варке рассыпчатый и вкусный, хорошо хранится, прежде продавали по 300 тенге, но теперь его днем с огнем не сыскать. Продавцы объясняют ситуацию не многословно: "Раскупили".

В торговых точках перестало лихорадить цены на яйца. Высшая категория стоит 589 тенге за десяток.

А цены на мясные деликатесы вернулись к цифрам ноября. Говяжий язык снова продают не по 4200 за килограмм, а по 3500. Шужук из конины можно найти на прилавках по 4000, что на 500 тенге дешевле пиковой новогодней цены.

Семей: рост цен виден повсеместно





Фото: Zakon.kz

После рождественско-новогодних праздников в Сеее резко увеличились цены на продукты питания. Так, если морковь еще к новогоднему столу можно было купить по 115 тенге за кило, то сейчас она стоит уже 140 тенге. Капуста теперь стоит не 127 тенге, как в конце декабря 2022 года, а 150 тенге за кг.

Картофель перед Новым годом семейчане приобретали по 157 тенге, а теперь уже по 180 тенге за кило. Самый большой ценник сейчас из продукции овощного ряда на лук – 230 тенге. Две недели назад он стоил 203 тенге. Цена на свеклу поднялась на 40 тенге и теперь она продается по 250 тенге за кг.

А вот цены на мясо в Семее, наоборот, несколько сдали свои позиции. Говядина практически весь 2022 год стоила 2400 тенге за кг, теперь ее готовы отдать даже за 2200 тенге за кг. Баранина, наоборот "подросла" на 200 тенге и сейчас стоит 2400 за кг. Курицу перед Новым годом можно было купить за 1096 тенге за кг, а теперь она стоил уже 1350 тенге.

Значительно выросла цена на куриное яйцо: если во время предновогодней распродажи их стоимость составила 530 тенге за десяток, то теперь в магазинах города на этот продукт висит ценник на 650 тенге.

Если прицениваться к продуктам бакалейного ряда, отметим, что ценники макароны не изменились и находятся в диапазоне от 450 до 610 тенге, в зависимости от производителя. Но только это если не смотреть на массу нетто на пачках. Если пару месяцев назад эти цены были за килограмм продукта, то теперь пачки изрядно "похудели" до 400 граммов.

Самая дешевая гречка на развес стоит 640 тенге, а ведь еще пару недель назад это было только 350 тенге за килограмм, а если сравнивать с ценами начала декабря, то вообще 280 тенге. Рис стоит 600 тенге, и это самая дешевая цена, в пачках этот продукт стоит в 2-2,5 раза дороже.

Цена на сахар перед Новым годом увеличилась до 625 тенге за кг, теперь подросла еще на 25 тенге за кило.

Самое дешевое молоко в мягких тетрапакетах на рынке продается по 360 тенге за литр, а вот в коробках этот же объем реализуется уже по 540 тенге. Стоимость растительного масла с самого сентября почти неизменна с сентября: литр подсолнечного масла стоит, в среднем, 1000 тенге за литр, в зависимости от производителя.

Тараз: лук дороже картофеля и моркови





Фото: Zakon.kz

Новогодние праздники прошли, но цены на продовольственные товары остаются высокими и большинство жителей Тараза не исключают, что стоимость продуктов питания продолжит рост.

"Очень сильно подорожало растительное масло, плавленый сыр, черный хлеб. Рабочий день у меня заканчивается поздно, поэтому чаще всего закупаюсь в магазине у дома. На рынок удается попасть только в выходные дни. Там все дешевле, но запастись продуктами на неделю не всегда получается. В итоге практически вся зарплата уходит на еду. И это, по моему мнению, только начало", – говорит жительница Тараза Инна Корнеева.

В конце декабря таразцы покупали лук для салатов по 180-200 тенге килограмм. Сегодня этот овощ подорожал до 250 тенге за кг. Поэтому многие идут за дешевым луком – 200 тенге за кг в социальные магазины и супермаркеты, заключившие договоры на реализацию социально значимых товаров с СПК "Тараз".

Картофель на рынках продают пока по 200 тенге кг, морковь – 230 тенге за кг, столовую свеклу – 300 тенге за кг, капусту белокочанную – 150-180 тенге за кг.

Стоимость растительного масла на рынке не изменилась – 1000 тенге литр. Однако в супермаркетах литр подсолнечного масла продают по 1140 тенге.

В некоторых магазинах подешевел сахар, который стал стоить от 425 до 455 тенге за кг. На рынке цена держится – 500 тенге за кг. Зато гречневая мука у рыночных торговцев продается по 580 тенге за килограмм, а в супермаркетах – 630 тенге за кг. Стоимость риса на рынке и в супермаркетах сравнялась – 580 тенге кг. Цены на макароны не изменились – 435 тенге за кг.

Если говорить о сыре, то на рынке килограмм импортного продукта обходится в 5000 тенге, местный сыр стоит 4000 тенге кг. В супермаркетах килограмм местного сыра обходится покупателям в 4175 тенге, импортного – 5255 тенге за кг.

Цены на куриные яйца первой категории немного подросли – в магазинах их продают от 60 до 74 тенге за штуку. На рынке можно яйца первой категории по 58 тенге за штуку. Домашние яйца предлагают по 70 тенге за штуку.

Есть еще одна особенность состояния продуктового рынка. В магазинах ценники установлены на все товары, а в продуктовых павильонах торговых комплексов о стоимости продуктов приходится интересоваться у продавцов. И это порой не исключает обмана со стороны реализатора, который может по своему усмотрению поднять или снизить стоимость своего товара. Вероятно поэтому все больше горожан предпочитают делать покупки в магазинах.

Авторы: Людмила Мельник, Екатерина Гуляева, Инна Литвиненко, Таисия Колевид, Светлана Новак, Александр Сергеев, Сергей Павленко, Карина Адильбекова



