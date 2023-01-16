Токаев выразил соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара, передает Акорда.

В телеграмме Президент Казахстана выразил искренние соболезнования Президенту Непала, а также родным и близким погибших.

Пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.

