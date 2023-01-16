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Токаев выразил соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари

Выразил соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара, передает Акорда.

В телеграмме Президент Казахстана выразил искренние соболезнования Президенту Непала, а также родным и близким погибших.

Пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.

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