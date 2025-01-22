Токаев выразил соболезнования президенту Турции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу. Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды.

В ночь на 21 января 2025 года в турецкой провинции Болу на территории популярного горнолыжного курорта Карталкая произошел крупный пожар, охвативший отель Grand Kartal, расположенный на вершине гор Кероглу.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş. Müthiş bir görüntü, yazık olmuş.#Bolu pic.twitter.com/sdVEkoME7x — Leyla Kartop (@LeylaKartop_) January 21, 2025

Всего в отеле проживали 237 человек. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. По последним данным, погибли 76 человек, пострадал – 51.