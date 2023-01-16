Финансовые пирамиды: ведущие религии в Казахстане запрещают любые виды процентов

Многие бегут в финпирамиды, желая заработать легкие деньги, но остаются ни с чем, лишаются денег, недвижимости, покоя, здоровья, а иные даже кончают жизнь самоубийством из-за долгов и потери имущества. Мошенники уже пытаются привлечь людей, прикрываясь религией, сообщает Zakon.kz.

Под видом человеколюбия организаторы финпирамид роют яму

В Алматы идут судебные процессы по финансовым инвестиционным пирамидам. Общий ущерб потерпевшим составил почти два миллиарда тенге. Организаторы обещали вкладчикам большие дивиденды - 20% от внесенной суммы в течение 32 дней, что составляет примерно 240% в год. То есть доход сулили в 2,5 раза больше самих вложений. Соблазн был настолько велик, что на аферу повелись сотни людей, а известные блогеры, актеры и прочие лидеры общественного мнения даже принялись рьяно раскручивать это дельце. Все мечтали в одночасье получить миллионы и проснуться утром сказочно богатыми.

Однако их мечте не суждено было сбыться. Как водится в таких случаях, поступившие деньги в основном уходили на личное обогащение организаторов. В итоге пострадало порядка 200 человек. Суммы вкладов каждого из них были немалые, минимум пять миллионов тенге. У большинства было гораздо больше - 8 млн, 15 млн, 20 млн, а кто-то даже 260 млн не пожалел, надеясь отхватить обещанные 240%. Многие втягивали в пирамиду своих знакомых, друзей и родственников. А когда не получилось разбогатеть и вернуть хотя бы свои кровные, стали возмущаться, жаловаться и требовать наказать злоумышленников. На почве этого одна из вкладчиц даже пыталась поджечь себя у здания МВД в Астане. Такие инциденты жертв-участников преступных схем уже и не удивляют. Больше удивляет другое.

Как выяснилось из показаний потерпевших, менеджеры финансовой пирамиды были якобы из религиозной среды и говорили, что они все дела ведут по канонам шариата и работают честно, без обмана. А если не будет денег для выплат людям, то у них якобы есть "подушка безопасности" - квартиры, таунхаусы и другое движимое и недвижимое имущество, посредством которых они якобы могут вернуть суммы вклада.

Между тем, ведущие традиционные религии в Казахстане – ислам и православие – категорически запрещают брать деньги под проценты и возвращать долг с процентами в любой форме, будь то кредит, ипотека, депозит, залог, ломбард или финансовые пирамиды. С религиозной точки зрения, деньги, связанные с процентами, - один из самых тяжких грехов, которые приносят человеку неудачу и погибель.

По мнению главного имама алматинской мечети "Али Мухаммед" Канатали Такирова, риба (проценты) - запретное и осуждаемое в исламе деяние. Но у финансовых мошенников оно завуалировано под человеколюбие, желание помочь решить финансовые проблемы, однако под видом человеколюбия они роют яму людям.

"Риба" в переводе с арабского языка означает "прирост", "ростовщичество", "увеличение". Современная трактовка, основанная на канонах шариата, подразумевает под этим сделку, дающая одной из сторон прибыль без какого-либо труда, потраченного на ее получение. В Священном Коране очень много предостережений от этого. Одно из них гласит: "О, верующие! Не берите проценты, не живите на проценты". Риба неизбежно ведет к ссорам, раздору, разделению людей, к ненависти и войнам, поэтому нельзя ею заниматься". Главный имам алматинской мечети "Али Мухаммед" Канатали Такиров

Вести торговлю можно, ростовщичество – запрещено. Это зло, толкающее человека на путь преступления и приносящее большие проблемы. Кроме того, риба отдаляет людей друг от друга: когда одному тяжко, другой пользуется этим и хочет извлечь из этого выгоду для себя, подчеркнул имам.

Суть вопроса о процентах предельно ясна: человек не имеет морального права жить на проценты. Позиция верующего — активный образ жизни, при котором имеет место быть как накопление, сохранение, так и инвестирование, вложение денежных средств в бизнес, в интеллектуальные или научные проекты, в ценные бумаги, недвижимость и т. п. Главный имам алматинской мечети "Али Мухаммед" Канатали Такиров

Таким образом, считает имам, следует обращать пристальное внимание на куплю-продажу и обмен товаров: "Ведь в этих процессах можно натолкнуться на подводные камни, которые могут привести к тому, что человек совершит большой проступок по собственному неведению либо невнимательности".

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества

Финансовые пирамиды не предлагают никаких продуктов или товаров, у них циркулируют только деньги, высказало свою позицию по этому вопросу Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

Принцип их деятельности следующий: вы сначала вносите определенную сумму денег, а затем получаете процентную долю за счет депозитов людей, зарегистрированных после вас. По мере увеличения числа вкладчиков, доход будет увеличиваться. Шариат не разрешает заниматься такими делами, поскольку они связаны с обманом, неясностью, жульничеством и другими незаконными, противоречащими исламу, действиями. В Коране сказано: "Не пожирайте незаконно между собой своего имущества" Духовное управление мусульман Казахстана

Тот факт, что организаторы вышеупомянутых финансовых пирамид уверяли своих вкладчиков, что они якобы "все делают честно, по канонам шариата", можно расценивать, как попытку заставить потенциальных вкладчиков поверить им и внести деньги в лжекомпанию и тем самым обогатиться, извлечь для себя материальную выгоду. Это в большей степени подтверждает и комментарий главного имама.

"Цель и действия участников компании не должны ограничиваться привлечением новых клиентов и зарабатыванием на них денег, таких, как посредническая деятельность или вознаграждение. Деятельность компании должна быть основана на продажах или конкретных услугах. Кроме того, тип товаров или услуг, предлагаемых ею, должен быть халяльным с точки зрения шариата". Главный имам алматинской мечети "Али Мухаммед" Канатали Такиров

Представитель духовенства также пояснил, что "регистрация для членства в организации должна быть бесплатной. Организаторы могут потребовать оплату за предоставленную работу или услуги, но дозволено просить плату не дороже, чем стоимость продукта или выполненной работы. Член компании не должен быть обязан привлекать новых клиентов посредством продажи товаров или услуг. Если эти и другие предусмотренные условия не выполняются, то такая торговля запрещена шариатом, и доход от нее не является халяльным".

Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою

Свою точку зрения высказал по обсуждаемому вопросу и протоиерей Русской православной церкви Казахстана Евгений Иванов.

- Несмотря на печальный опыт многих людей, число желающих принять участие в различных видах сомнительных денежных типах "инвестирования" с применением не только рискованных инструментов финансового плана, но и имеющих явно мошенническую подоплеку, не сокращается, - отметил священнослужитель. - Исторически сложилось, что мошеннические финансовые пирамиды стали символом огромной власти и богатства одних, а также бедности и сломанной жизни других. Кто-то из участников пирамиды богатеет (но какой ценой!), а кто-то беднеет и становится рабом банков, кредитов и долгов.

Устройство же самой финансовой пирамиды, которое зачастую совсем не интересует обывателя, говорит о том, что у каждого ее участника есть лишь две перспективы: потерять личные финансы или получить прибыль, но благодаря тому, что кто-то "внизу" пирамиды потеряет практически все, считает протоиерей.

Пирамида, как бы она интересно ни называлась, устроена так, что нижние звенья приносят деньги, расширяются и кормят верхние звенья, особенно верхушку пирамиды. Дивиденды и прибыль выплачиваются именно благодаря взносам новых участников, а не благодаря успешно организованной работе. Финансовые пирамиды притворяются, так сказать, нормальными компаниями. Мошенники давно поняли, что не получается просто так привлекать средства людей, поэтому создали множество заманчивых объяснений того, как они успешно "торгуют на биржах" или "инвестируют". Поэтому отношение православного христианства к пирамидам, равно как и к любому другому виду денежного мошенничества – резко негативное. Протоиерей Русской православной церкви Казахстана Евгений Иванов

Как гласит библейская притча, "Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою". Священнослужитель рекомендует, "если возникают вопросы и сомнения относительно предлагаемых "возможностей для инвестиций", необходимо советоваться с опытными людьми, которые занимаются честным официальным бизнесом, не связанным с финансовыми пирамидами.

"Ростовщичество — тяжелый грех, который обесценивает и дискредитирует труд людей, являющийся священной обязанностью всякого человека. Благосостояние общества складывается благодаря труду людей самых разных профессий. А если какая-либо организация или человек дает деньги под проценты, то они наживаются на чужом труде. Нередко к такой алчности примешивается прямой интерес в разорении людей, потому что в случае разорения можно потребовать от должника продать бизнес, квартиру, даже органы тела". Протоиерей Русской православной церкви Казахстана Евгений Иванов

Священное Писание неоднократно запрещает давать деньги под проценты и получать прибыль от процентов. В книге Исход говорится: "Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста". Библия однозначно осуждает ростовщичество, понимая под ним предоставление заимодавцем ссуды заемщику на условиях уплаты за это вознаграждения. Размер вознаграждения при этом значения не имеет.

Говоря об этом, протоиерей подчеркнул: "Верность Божьим Заповедям, в том числе и заповедям, которые запрещают лихву и ростовщичество — это не только условие личного спасения человека от духовной гибели, но и один из верных путей укрепления нравственного здоровья жителей нашей страны".