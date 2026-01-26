#Казахстан в сравнении
Статьи

Удивило местное гостеприимство: африканец из Алматы ведет блог на казахском языке

Удивило местное гостеприимство: африканец из Алматы ведет блог на казахском языке, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:13 Фото: Zakon.kz
Парень из Нигерии обожает бешбармак, говорит на языке Абая и любит казахские песни. Алматы стал его вторым домом, а казахстанцы – настоящими друзьями. Zakon.kz расскажет, как африканец за два года стал востребованной моделью в Казахстане.

Два года назад Эллиот Одоморе (Elliot Odomore) из Лагоса (Нигерия) приехал в Алматы работать учителем английского языка в детском центре. Тогда его нестандартную внешность заметили модельные агентства и переманили к себе. Теперь он довольно востребованный, а еще популярный блогер. Однако в этот раз роль сыграл не только привлекательный облик, но и интересный контент. 26-летний парень изучает казахский язык и активно практикует его с окружающими.

"Всегда, когда иду по улице, по понятным причинам на меня обращают внимание. Я решил воспользоваться своей изюминкой и вести блог. Хотел, чтобы он был полезен в первую очередь для меня, поэтому стал показывать, как учу казахский язык. В этом мне здорово помогают песни, люди, интернет. Я заучиваю песни на казахском языке и пою для пользователей, потом разбираю слова. А после мне стало интересно рассказывать про жизнь в Казахстане, здешнюю богатую культуру и местных жителей. Потому что это своеобразная страна, которая, безусловно, заинтересует иностранцев".Эллиот Одоморе

Аудитория тепло поддерживает иностранца. Хотя, конечно, не обходится без хейта. Однако это не останавливает его погружаться в казахскую культуру.

"Алматы – удивительный город, в котором есть все для счастья. Здесь сочетание советской и современной эпохи. Меня поразило то, что казахстанцы – очень гостеприимный народ. Откуда я родом, гостеприимство – это что-то необычное. Конечно, в Нигерии живут дружелюбные люди, и они очень любят встречать гостей. Но тут у каждого хозяина для гостя найдется хлеб и чай. Голодным от казаха не уйдешь, обязательно провожают с сарқытом. Культура питания – это целая традиция. Еда очень вкусная, особенно бешбармак и манты. Так приятно наблюдать, как в общественном транспорте молодежь обязательно уступает места пожилым".Эллиот Одоморе

Тяжелее всего пришлось с погодой, делится нигериец. Из-за ее переменчивости пришлось долго адаптироваться и привыкать.

"Сейчас, наоборот, как раз таки такая неустойчивая погода мне нравится. И с теплотой приветствую все времена года. Но особенно люблю лето в Алматы, прогулки по парку. Зимой выбор не велик, приходится ходить в основном в торговых центрах, хотя виды гор манят, но я, пожалуй, воздержусь до солнечных дней".Эллиот Одоморе

Нередко Эллиот объявляет себе "час по-казахски", чтобы скорее заговорить на государственном языке.

"Я хожу по улице, захожу в магазины и разговариваю с окружающими на казахском языке. Конечно, люди бывают приятно удивлены. Они относятся с пониманием к тому, что я знаю не так много слов и говорю с акцентом. Стараются мне помогать. А потом результат выкладываю у себя в соцсетях. Люди говорят, что у меня хороший прогресс. Казахстан принял меня, как миллионы таких же, как и я". Эллиот Одоморе

Триумф через падения: Милад Карими о семье, неудачах и развитии спортивной гимнастики в Казахстане

Эллиот Одоморе зарабатывает, работая моделью, и признается, что этих денег ему вполне хватает на жизнь. Также у него большой интерес к изучению казахского языка, на котором он намерен заговорить свободно. Пока особых планов у молодого человека нет, но говорит, что полюбил Алматы и ему бы хотелось здесь остаться.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
