Чем зимой посыпают улицы Алматы и как защитить автомобиль от реагентов

Зима в Алматы – это не только горы в снегу и красивые фото, но и вечная борьба с гололедом. Чтобы сократить количество ДТП, коммунальщики обрабатывают тротуары и проспекты специальными реагентами. Правда ли, что эта "химия" медленно, но верно разъедает автомобили, выяснял Zakon.kz.

Что сыпят на улицах города?

В Алматы в зимний период применяют три основных вида противогололедных материалов. Все они не содержат сложных химических или экспериментальных добавок и имеют один базовый компонент – техническую соль (NaCl).

Основной помощник коммунальных служб южной столицы – это жидкий реагент. По сути, это 24-процентный раствор NaCl, который распыляют на проезжую часть. Он действует быстро и помогает предотвратить образование льда, особенно во время снегопадов и при умеренных морозах. Его задача не столько растопить лед, сколько не дать ему появиться.

Там, где температура ниже или покрытие уже успело схватиться, в ход идет сухая техническая соль. Это привычный и проверенный способ борьбы с гололедом, знакомый каждому, а работает это средство просто – соль разрушает ледяную корку и делает дорогу менее скользкой.

"В сильные морозы, когда столбик термометра опускается ниже -12 и даже -15°С, а также в горных районах применяется смесь отсева и соли. Здесь расчет делается не только на химическое воздействие, но и на механическое сцепление. Отсев помогает колесам "держаться" за покрытие, а соль не дает льду образоваться повторно", – пояснили в акимате Алматы.

Стоит отметить, что количество реагентов при этом никто не определяет "на глаз". Суточный расход рассчитывается с учетом температуры воздуха, интенсивности осадков и состояния дорог. Чем сложнее погодные условия, тем больше объем обработки.

Фото: Zakon.kz

Как реагенты влияют на автомобили?

Миф о том, что реагенты способны буквально "съесть" днище автомобиля за одну зиму, в акимате Алматы считают сильно преувеличенным. По данным городских служб, жидкий реагент применяется в небольших дозах – не более 12 граммов соли на квадратный метр. Такое незначительное количество NaCl позволяет снизить агрессивное воздействие на металл.

"Сухая техническая соль используется строго в соответствии с действующим стандартом СТ РК 2649-2015, который подтверждает ее нетоксичность. При нормативном использовании реагентов риск повреждения автомобиля сопоставим с обычным зимним износом", – отметили в пресс-службе акимата Алматы.

Коммунальщики отмечают, что соль не являются главным врагом автомобиля. Гораздо больший вклад в износ вносят влага, грязь, перепады температур и отсутствие регулярного ухода – все то, что неизбежно сопровождает любую зиму в большом городе.

Фото: Zakon.kz

Однако независимые специалисты смотрят на ситуацию менее оптимистично. Автоэксперт Эдуард Эдоков уверен, что соль все-таки не так безобидна, как хотелось бы. По его словам, NaCl сильно ускоряет коррозию металла.

"Постоянный контакт с солевыми растворами и вообще с самой солью приводит к разрушению защитных покрытий и деформации металлических элементов, особенно если автомобиль редко моют и не обрабатывают. В первую очередь в зоне риска находятся кузов, подвеска, тормозная и выхлопная системы", – сказал Эдуард Эдоков.

Как защитить автомобиль от реагентов?

Эксперты отмечают, что полностью исключить контакт автомобиля с реагентами зимой невозможно, но снизить их воздействие вполне реально. Самое простое и эффективное правило – это регулярная мойка. Причем речь идет не только о кузове, но и о днище и подкрылках, где соль и грязь задерживаются дольше всего. Особенно важно мыть автомобиль после оттепелей, когда реагенты активно работают в жидком виде и легко проникают в скрытые полости.

Фото: Zakon.kz

Дополнительной защитой становится антикоррозийная обработка. Современные составы создают защитный слой на металлических элементах подвески, днища и порогов, замедляя развитие ржавчины. Такая обработка особенно актуальна для автомобилей старше нескольких лет, у которых заводская защита уже частично утратила свои свойства.

Немаловажную роль играет и общее состояние автомобиля. Поврежденное лакокрасочное покрытие, сколы и царапины становятся уязвимыми точками, куда влага и соль попадают в первую очередь. Если их вовремя не устранять, коррозия развивается значительно быстрее. Даже простая привычка периодически осматривать машину зимой помогает заметить проблему на раннем этапе.