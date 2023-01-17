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В Актау диван упал из окна на мужчину - очевидцы утверждают, что это не первый случай

В Актау диван упал из окна на мужчину Фото: pxhere
Инцидент в Актау, когда выпавший из окна многоэтажного дома диван, упал и травмировал человека, прокомментировали очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Пострадавший парализован. Кто и зачем совершил этот безрассудный поступок пока неизвестно. Но соседи утверждают, что рядом видели детей, передает Первый канал "Евразия".

"Очевидцы увидели, что наверху находятся дети и не один ребенок, их было двое трое. Они и скинули эту мебель. Сам владелец не отрицает, что это его мебель, но говорит, что мы вытащили эту мебель в галерейных проход два года назад". Брат пострадавшего Аман Акын

Соседка утверждает, что это не первый подобный случай в микрорайоне.

"Это не первый случай же в городе, в нашем доме сзади тоже женщина упала, дверь скинула, она умерла, бедная. В шестом доме тоже дверь скинули, на скамейке сидела девочка, 16 лет, я говорю - беги. Она бедная, собаку хотела спасти, а себя не смогла. Также умерла. Перед моими глазами". Жительница дома Кизил Абдуллаева

Сейчас Нурлан в сознании, но находится в тяжелом состоянии. У пострадавшего перелом шейного позвонка. Давать положительные прогнозы врачи не спешат.

"Состояние пациента в настоящее время стабильно-тяжелое. За счет полученной травмы, за счет неврологического дефицита. Когда получил травму, у него отказали сразу движения в конечностях: в руке, ноге". Заведующий отделением нейрохирургии Думан Мырзабеков

Полиция назначила экспертизу. В полиции завели дело по статье "Неосторожное причинение вреда здоровью". Виновному грозит реальный тюремный срок.

16 января текущего года на 39-летнего жителя Актау из окна многоэтажки упал диван. С серьезными травмами мужчину госпитализировали.

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