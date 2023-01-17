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Землетрясение произошло в 167 км на юго-восток от Алматы

Землетрясение произошло в 167 км на юго-восток от Алматы Фото: wikipedia
Сейсмологи зафиксировали землетрясение 17 января 01 час 47 минут 49 секунд. Эпицентр находился в 167 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz

По данным сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, магнитуда составила MPV 4.1, энергетический класс землетрясения 9.2. Координаты эпицентра 42.31° с.ш. 78.56° в.д. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости не поступало.

Ранее сообщалось что 10 января в 04:12 сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение. Эпицентр землетрясения располагался в 25 км на юго-восток от города Алматы на территории Талгарского района Алматинской области. Сведений об ощутимости не поступало.

А вот незадолго до Нового года 28 декабря в 23:17 алматинцы почувствовали подземные толчки. Как уточнили спасатели, разрушений в городе не было.

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Елена Вебер
Алматы
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