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Универсиада-2023: казахстанский конькобежец стал пятым

Универсиада-2023: казахстанский конькобежец стал пятым Фото: skating.kz
На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) прошли очередные соревнования у конькобежцев. Казахстанский спортсмен Бакдаулет Сагатов на дистанции 5000 метров показал пятое время (7:04.91), сообщает Zakon.kz

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По данным Sports.kz Казахстан представлял еще один спортсмен Андрей Зуев. Он стал шестнадцатым.

"Золото" выиграл итальянец Риккардо Лорелло, серебряным призером стал его соотечественник Даниэле Ди Стефано, а бронзовую медаль завоевал японец Мотонага Арито.

Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист остался без медали Универсиады-2023. Наш молодой спортсмен Михаил Шайдоров занял четвертое место по итогам двух выступлений.

А вот казахстанcкие хоккеисты одержали третью победу подряд на Универсиаде-2023.


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