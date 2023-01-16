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Казахстанский фигурист остался без медали Универсиады-2023

Казахстанский фигурист остался без медали Универсиады-2023 Фото: Instagram.com/mikhail_shaidorov/
На Универсиаде-2023 наш молодой спортсмен Михаил Шайдоров занял четвертое место по итогам двух выступлений, передает Zakon.kz

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Как сообщает Sports.kz, по итогам короткой и произвольной программ Шайдоров занял четвертое место, набрав 231.08 балла. Отметим, что Шайдоров в прошлом году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.

Первым стал японский фигурист Сота Ямамото, набравший в сумме 274.86 балла. Серебряным призером стал его соотечественник, Тацуя Цубои — он закончил выступление с результатом 243.82 балла. Бронзовую медаль завоевал итальянец Николай Мемола — 231.33 балла.

В одиночном катании у мужчин Казахстан представлял еще один спортсмен - Диас Жиренбаев.Его итоговый результат — 196.41 балла и 11 место.

Ранее сообщалось, что Казахстан опустился шестой на девятую строчку в медальном зачете после очередного дня Универсиады-2023. Пока у нас только одна медаль и это золото, которое завоевал наш молодой биатлонист Вадим Куралес. Он стал лучшим в индивидуальной гонке на 15 километров.

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