Генпрокуратура назвала имена экстрадированных казахстанцев

В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что в 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно - отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

"Аналогично, Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 млн долларов, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой ("QI TRADE Kazakhstan", "Выгодный займ"), Тимаков А. - за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сообщается, что:

Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы;

удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы; Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия;

экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия; Узбекистаном выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге.

Вместе с тем, как напомнили в надзорном органе, по поручению главы государства ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на Генерального прокурора.

"Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов". Пресс-служба Генпрокуратуры

30 ноября 2022 года замминистра иностранных дел Роман Василенко рассказал, будет ли Казахстан добиваться экстрадиции беглого казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова из Франции.

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21 декабря замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, на какой стадии находится процесс возвращения в Казахстан Мухтара Аблязова.