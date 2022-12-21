Генпрокуратура: Сделаем все возможное, чтобы вернуть Аблязова в Казахстан

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев рассказал, на какой стадии находится процесс возвращения в Казахстан беглого банкира Мухтара Аблязова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя вопрос журналистов по поводу возвращения Мухтара Аблязова в Казахстан, представитель Генпрокуратуры напомнил, что недавно французский суд отказал экс-банкиру в предоставлении политического убежища.

"В Казахстане возбуждено два уголовных дела в отношении экс-банкира Мухтара Аблязова. Во-первых, он причастен к хищению средств БТА. Во-вторых, связан со смертью Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам наши письма с запросами были направлены в соответствующие органы по экстрадиции во Францию. Конечно, стадия их рассмотрения разная. Теперь его статус был отозван компетентными органами Франции. Я думаю, что эти и другие меры, которые мы используем, помогут". Жандос Умиралиев

Он уточнил, что все письма-запросы находятся под контролем прокуратуры, и заверил, что в надзорном органе сделают "все возможное, чтобы их выполнить".

При этом замгенпрокурора отметил, что Казахстан не прекращал работу по возвращению беглого банкира.

"Конечно, эта работа не прекращается. Я думаю, что сегодняшняя новость – это результат работы всех мировых правоохранительных органов, мы сделаем все возможное". Жандос Умиралиев

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

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В данный момент экс-банкир находится во Франции. Недавно стало известно, что французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.