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Силовики искали наркотики, а нашли четыре схрона с оружием

Силовики искали наркотики, а нашли четыре схрона с оружием Фото: пресс-служба МВД РК
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Казахстана, правоохранители при раскрытии наркопреступлений обнаружили четыре схрона с оружием, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в заброшенном здании села Толе би Жамбылской области обнаружен схрон с целым арсеналом оружия.

В сообщении сказано, что полицейскими изъято полуавтоматическое гладкоствольное ружье Mossberg, два гладкоствольного ружья ИЖ-16, два обреза двуствольного ружья ТОЗ-16, четырехствольный пистолет ПБ-4 Оса, газовый пистолет Револьвер Reg agent, пистолет ПМ, светозвуковые гранаты и патроны.

Стоит отметить, что обнаруженный пистолет Макарова был похищен со склада Департамента полиции во время январских событий.

По информации заместителя начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, с начала года это уже четвертый схрон оружия, обнаруженный наркоборцами.

Кроме того, буквально на днях в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева обнаружены два схрона с газо-травматическими пистолетами, пистолетом "ПМ", нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами.

Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы.

Также в Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика, в газовой духовке был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы, заключили в ведомстве.

Днем ранее, 16 января, Комитет национальной безопасности сообщил о том, что силовики продавали оружие с боеприпасами бандитам и экстремистам в Казахстане.

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Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан
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