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Схрон оружия обнаружили в Туркестанской области при проверке маршрута кортежа президента

Схрон оружия обнаружили в Туркестанской области при проверке маршрута кортежа президента, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:53 Фото: akorda.kz
В Туркестанской области сотрудники МВД, КНБ и Службы государственной охраны (СГО) при проверке маршрута следования кортежа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обнаружили схрон стрелкового оружия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело. 

"В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что 27 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Туркестан.

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