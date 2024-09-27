Схрон оружия обнаружили в Туркестанской области при проверке маршрута кортежа президента
Фото: akorda.kz
В Туркестанской области сотрудники МВД, КНБ и Службы государственной охраны (СГО) при проверке маршрута следования кортежа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обнаружили схрон стрелкового оружия, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц", – говорится в сообщении.
Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что 27 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Туркестан.
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