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Вице-премьер казахстанцам: Банкротство – не есть благо

Вице-премьер казахстанцам: Банкротство – не есть благо Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства призвал граждан не принимать поспешных решений о банкротстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер отметил, что практически каждый день с гражданами проводится разъяснительная работа по принятому закону.

"Но банкротство – не есть благо, это последствие тех решений, которые принимались в свое время. Поэтому мы разъясняем, что желательно идти на улучшение платежеспособности и не принимать решение по банкротству. Но ситуации бывают разные, поэтому мы предусмотрели все опции".Ерулан Жамаубаев

30 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана".

Новый закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Как будет работать закон о банкротстве физлиц читайте по ссылке.

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Тамила Языкова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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