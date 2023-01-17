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Законодательство РК

В МСХ обещали изъять незаконные земли, если выявят такие у семьи Назарбаевых

Казахстан Назарбаев Минсельхоз земля Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что незаконно приобретенные земельные участки будут изыматься у всех, независимо от фамилии, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая в кулуарах заседания правительства на вопрос журналистов о постановке на утрату закона о первом президенте Казахстана, глава Минсельхоза Ербол Карашукеев пояснил, что будет с незаконно приобретенными земельными угодьями, если таковые обнаружатся в собственности членов семьи Назарбаевых.

"На самом деле, какая бы ни была фамилия, кем бы ни был человек, это нас не касается. Мы проверяем все земли. Если будут факты неэффективного использования – земель, незаконной передачи их в собственность, конечно, мы обязательно проверим эти участки и вернем стране". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Закон о постановке на утрату закон "О Первом Президенте РК – Елбасы" принят на совместном заседании палат Парламента Казахстана 13 января.

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МСХ РК Назарбаев Нурсултан Казахстан
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