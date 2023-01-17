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В Ташкенте военные развернули полевые кухни из-за морозов

военно-полевая кухня в Ташкенте Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана
Минобороны Узбекистана установило в каждом районе Ташкента военно-полевые кухни, где жители могут согреться, получить горячую еду и чай, сообщает Zakon.kz.

В связи с холодами Министерство обороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни, сообщает пресс-служба МО РУ.

"В созданных совместно с городским и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой. Для содержательного проведения времени для них организованы выдача книг, шахматные и шашечные игры".Минобороны Узбекистана

В Ташкенте наблюдаются перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В городе столице Узбекистана открыли мобильные пункты обогрева.

Ранее исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов поручил в течение недели обеспечить потребности населения на электричество и газ, а также моментально реагировать на аварийные отключения.

16 января стало известно о том, что из-за ситуации с тепло- и энергоснабжением президент Узбекистана уволил главу Ташкента и нескольких руководителей компаний.

Проблемы с тепло и энергоснабжением наблюдаются в Узбекистане с ноября 2022 года.

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