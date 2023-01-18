В Актобе авто слетело с моста
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Ночью 18 января на мосту поселка Заречный в Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель одного из авто доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.
По данным региональной полиции, водитель Lexus, двигаясь по мосту, нарушил скоростной режим и и столкнулся с Subaru. От удара Lexus слетел с моста.
"В результате ДТП водитель Lexus с различными травмами доставлен в больницу. В настоящее время проводятся следственные действия".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Также в полиции уточнили, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что на проезжей части гололеда не было.
16 января стало известно, что в Жамбылской области водитель скорой спешил на вызов, но попал в реанимацию.
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