В Актобе авто слетело с моста

Ночью 18 января на мосту поселка Заречный в Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель одного из авто доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, водитель Lexus, двигаясь по мосту, нарушил скоростной режим и и столкнулся с Subaru. От удара Lexus слетел с моста.

"В результате ДТП водитель Lexus с различными травмами доставлен в больницу. В настоящее время проводятся следственные действия". Пресс-служба ДП Актюбинской области





Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Также в полиции уточнили, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что на проезжей части гололеда не было.



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