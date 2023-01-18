Куда обращаться казахстанцам для легализации иностранных авто

Фото: Zakon.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана поделились контактами call-центров, куда граждане могут обратиться для легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками, сообщает Zakon.kz.

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