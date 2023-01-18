Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Куда обращаться казахстанцам для легализации иностранных авто

Куда казахстанцам обращаться для легализации иностранных авто Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана поделились контактами call-центров, куда граждане могут обратиться для легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками, сообщает Zakon.kz.

Номера call-центров опубликовали в Instagram МВД РК.

Куда казахстанцам обращаться для легализации иностранных авто

Фото: Instagram/qriim_mvdrk

Разовая легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, начнется 23 января и продлится до 1 июля 2023 года. Как она будет проходить, рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

Новость по теме

С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины

13 января в МВД Казахстана подробно рассказали о легализации иностранных автомобилей.

Читайте также

Как будут наказывать казахстанцев, ложно заявивших о банкротстве

Казахстан и ОАЭ продлили режим "открытого неба"

Закон о банкротстве: будут ли казахстанцы возмещать ущерб за уголовные правонарушения

Динара Халдарова
Интересное МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
в Казахстане хотят увеличить предел пособия по больничному листу
Предел пособия по больничному листу хотят увеличить в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления