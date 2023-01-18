Куда обращаться казахстанцам для легализации иностранных авто
Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана поделились контактами call-центров, куда граждане могут обратиться для легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками, сообщает Zakon.kz.
Номера call-центров опубликовали в Instagram МВД РК.
Фото: Instagram/qriim_mvdrk
Разовая легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, начнется 23 января и продлится до 1 июля 2023 года. Как она будет проходить, рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
13 января в МВД Казахстана подробно рассказали о легализации иностранных автомобилей.
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