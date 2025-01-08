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События

Главу Департамента экологии Улытауской области задержали за взятку

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:40 Фото: Zakon.kz
6 января 2025 года Антикоррупционной службой по Улытауской области с поличным задержан руководитель областного департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 8 января в Актикоре, чиновник подозревается в получении взятки в размере 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.

"8 января с санкции суда он заключен под стражу. Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее, 26 августа 2024 года, этот руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчета о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.

Ранее Антикор показал получение взятки и задержание руководителей РГП "Еңбек". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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