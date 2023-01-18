Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли законопроект РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя проект закона, заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев сказал, что в договоре определены условия и порядок оказания правовой помощи, основания отказа в ней.

"Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей. Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства. Для этого заключаются договоры о правовой помощи". Асет Чиндалиев

Кроме того, по его словам, документы, вещественные доказательства, орудия преступлений и другие доказательства, необходимые для расследования уголовного дела, могут находиться на территории другой страны. Следственные действия проводятся их следственными органами в соответствии с законодательством этой страны. В этом случае может возникнуть вопрос о законности доказательств, полученных из за рубежа. Договоры о правовой помощи решают данный вопрос, то есть обеспечивают легитимность показаний из другой страны.

"В целом, хочу сказать, что правовая помощь осуществляется путем запроса. В запросе указываются его цели, причины и сведения, необходимые для расследования. Например, запрос включает конфискацию предметов, обыск для ведения экспертизы, выявление банковских счетов, допрос, обмен информацией и другие следственные действия. В частности, если запрашивается проведение обыска, изъятие имущества или его конфискация, государство-исполнитель сначала определяет, присутствует ли запрашиваемое имущество на его территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано, а о результатах сообщается запрашивающей стороне. Затем запрашивающая сторона запрещает продажу или аренду, или передачу имущества в наследство до принятия по нему окончательного решения". Асет Чиндалиев

Кроме того, решается вопрос возврата имущества законному владельцу.

"Следующий пример. В случае особой необходимости могут быть вызваны свидетели или эксперты, следственный орган приглашающей стороны. Имеют право на допрос по делу. Еще один пример. Следственный орган может запросить содержание записи и передачу информации, виды правовой помощи, указанной в договоре, предусмотренные нашим Уголовно-процессуальным кодексом, охватывают все процессуальные действия". Асет Чиндалиев

В договоре также закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если это создает угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны; если касается пола, национальности, религии, политических и идеологических убеждений человека; если истек срок давности; если исполнение запроса противоречит законодательству стороны.

Заместитель Генерального прокурора добавил, что договор заключен на основе международного соглашения такого значения.



В целом, Казахстан заключил аналогичные договора с 29 государствами. В соответствии с законами о международных договорах РК договор подлежит ратификации, поскольку касается прав и свобод человека. Ратификация не повлечет негативных социальных, экономических и правовых последствий и не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

При обсуждении депутаты поинтересовались, позволят ли условия принимаемого договора обеспечить возврат в Казахстан беглого банкира Мухтара Аблязова. Асет Чиндалиев ответил, что этот договор не распространяется на экстрадицию.

Недавно французский суд отказал экс-банкиру в предоставлении политического убежища. Ранее в Генеральной прокуратуре обещали сделать все возможное для возврата Мухтара Аблязова в Казахстан.