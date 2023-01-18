Миннацэкономики собирает предложения по новому Налоговому кодексу

Министерство национальной экономики Казахстана сделало заявление касательно нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится, что министерство рассматривает предложения, поступившие в любом формате.

Предложения можно отправить в адрес МНЭ РК или на электронную почту tax@economy.gov.kz.

"С нового года активно начался процесс обсуждения проекта нового Налогового кодекса на площадке Министерства национальной экономики. Для этого привлечены сотрудники заинтересованных госорганов. Кроме того, активное участие принимают представители НПП "Атамекен", эксперты в области налогообложения". Пресс-служба МНЭ РК

Также сообщается, что ежедневно проводятся обсуждения по различным тематикам.

В частности, были обсуждены вопросы налогового администрирования в части камерального контроля, принудительного взыскания задолженности, авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, налоговых проверок, возврата налога на добавленную стоимость.

В ближайшее время планируется обсуждение вопросов по международному налогообложению, системе управления рисками, регистрации и оптимизации форм налоговой отчетности.

Также планируется рассмотреть вопросы по переходу к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики, упрощению специальных налоговых режимов, введению "налога на роскошь".

Кроме того, на уровне министра национальной экономики регулярно проводятся встречи с экономистами, экспертами.

"Параллельно изучается международный опыт. Предлагается имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям. В целом вся эта работа будет направлена на формирование понятной, предсказуемой и прозрачной налоговой системы". Пресс-служба МНЭ РК

Выступая на совместном заседании палат Парламента Казахстана 1 сентября 2022 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.