Новый Налоговый кодекс вынесли на публичное обсуждение

Министерство национальной экономики подготовило проект нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Документ должен выстроить новую сервисную модель взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками, упорядочить налоговые льготы и обновить налоговое администрирование.

Расскажем о важных новеллах проекта.

Специальный налоговый режим

Ставка налога в специальном налоговом режиме (СНР) для малого бизнеса (производство, B2C) составит 2% от дохода. Сейчас – 3%. СНР для компаний, занимающихся B2B, будет 8%.

Ставка налога в СНР для самозанятых (на основе патента, мобильного приложения, платформенной занятости) – 4%. Уплачиваются только обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, ОСМС без ИПН. Также устанавливается верхний предел по доходам в размере 340 МРП в месяц (1,25 млн тенге) и осуществление видов деятельности согласно перечню.

СНР для крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) льготы сохраняются. Налог платится в виде ИПН для КФХ с упразднением единого земельного налога (ЕЗН). При этом земельный налог по неэффективно используемым землям будет взиматься в 40-кратном размере базовой ставки.

Также в целях оптимизации предлагается объединить специальные налоговые режимы упрощенной декларации и розничного налога на следующих условиях:

предельный доход в размере 500 млн тенге в год;

количество работников не будет ограничиваться. Сейчас в упрощенной декларации – 30 человек, в розничном налоге – 200 человек;

ставка в размере 2% по доходам от физических лиц, 8% – по доходам от бизнеса;

не будет ограничений по видам деятельности для применения льгот (за исключением некоторых видов деятельности, которые включат в так называемый "запретительный список");

освобождение от НДС.

Также планируется отмена полугодовой отчетности для СНР.

Непредставление очередной налоговой отчетности в установленный срок приравнивается к налоговой отчетности, представленной с нулевыми показателями (в дальнейшем налогоплательщик может ее откорректировать).

Корпоративный подоходный налог

Общеустановленная ставка КПН остается на прежнем уровне – 20%.

Предлагается дифференциация ставок КПН:

банковский сектор (за исключением доходов БВУ от кредитования реального сектора) – 25%;

игорный бизнес – 25%;

для обрабатывающей промышленности (в зависимости от уровня передела), социальная сфера (образование, медицина, здравоохранение), финансовый лизинг – 10%;

сельхозтоваропроизводители (действующая ставка с учетом льготы – 70%) – 3%.

НДС

Порог для постановки на регистрационный учет по НДС предлагается повысить до 500 млн тенге.

Зачем это делается?

На сегодняшний день при превышении дохода 73,8 млн тенге возникает обязательство по регистрации компании в качестве плательщика НДС. Поэтому с целью занижения оборотов многие компании дробят бизнес.

Сама ставка НДС останется без изменений – 12%.

Вводится налог на роскошь

10% от суммы превышения придется оплатить за:

недвижимость стоимостью свыше 450 млн тенге;

машины – свыше 75 млн тенге;

самолеты, яхты – свыше 100 млн тенге;

сигары – свыше 10 тыс. тенге за одну штуку;

алкоголь – свыше 500 тыс. тенге за 1 литр.

Налоговое администрирование

Формы налоговой отчетности сократят на 30%.

Для субъектов малого бизнеса пересмотрены сроки представления декларации, если ранее упрощенная декларация представлялась один раз в полугодие, а декларация по розничному налогу – ежеквартально, то теперь декларация будет представляться один раз в год с единовременной уплатой налога.

Что с налоговыми проверками

Исключается формирование перечня налогоплательщиков, подлежащих проверкам (плановые проверки).

Назначение налоговых проверок будет формироваться с использованием системы управления рисками.

Сроки проверки МСБ сократятся за счет ограничения возможности приостановления проверки не более двух раз. А сам проверяющий будет взаимодействовать с налогоплательщиком в электронном виде через кабинет налогоплательщика.

Принудительное взыскание задолженности

Дифференцированные меры принудительного взыскания налоговой задолженности будут применять в зависимости от ее размера.

Деятельность бизнеса из-за незначительных сумм налогов блокировать не будут.

Так, если задолженность составляет до 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году), налогоплательщику будет направлено извещение о наличии налоговой задолженности.

Если задолженность составит от 20 до 45 МРП (до 166 140 тенге в 2024 году), то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлено инкассовое распоряжение.

Если задолженность будет более 45 МРП, дополнительно уже будет описываться имущество для выставления на торги, будет проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника и только в конце применение процедуры банкротства.

Напомним, сейчас все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются, начиная от 6 МРП (22 152 тенге в 2024 году).

С полным текстом проекта нового Налогового кодекса можно ознакомиться по ссылке.

Обсуждение продлится до 5 июля 2024 года.

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