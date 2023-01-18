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В Карагандинской области ликвидировали канал продажи наркотиков

В Карагандинской области ликвидировали канал продажи наркотиков Фото: polisia.kz
Четверо мужчин задержаны по подозрению в распространении синтетических наркотиков в Карагандинской области. Они продавали "синтетику" через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, задержанные продавали наркотики через социальные сети и на специально созданном сайте по налаженной схеме, сообщает полиция региона. Во время обыска в съемной квартире полицейские обнаружили 90 свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что общий вес приготовленных на продажу наркотиков – 603 грамма.

Подозреваемые задержаны. Двое из них находятся в изоляторе временного содержания. Уголовное дело заведено по статье 297 УК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".


В Карагандинской области задержаны подозреваемые в продаже

Фото: polisia.kz

На прошлой неделе в Алматы полицейские задержали производителя и продавца синтетических наркотиков. У подозреваемого нашли 100 кг сырья в лаборатории, расположенной прямо в частном доме.

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