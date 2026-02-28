Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области

В Карагандинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что в ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. При обыске по месту его проживания изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты.

"В незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около пяти тонн прекурсоров, которые оцениваются более чем в 2 млн долларов. По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области", – уточнили полицейские.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.

В другом случае столичные полицейские задержали 37-летнего водителя Hyundai на выезде из города. Во время проверки на посту мужчина занервничал, бросил автомобиль и попытался скрыться от правоохранителей, однако был задержан на месте.