Ерке Есмахан раскрыла имя любимого

Накануне в социальной сети популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала серию Stories, в которых раскрыла имя своего любимого. Им оказался рэпер Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, сообщает Zakon.kz.

Долгое время певице приписывали романы с различными представителями казахстанского шоу-бизнеса. Лишь недавно в соцсетях появилась информация, что Ерке Есмахан встречается с рэпером RaiM. Они публиковали фотографии с одних и тех же локаций.

Оказалось, что внимательные фанаты Есмахан оказались правы. 17 января 2023 года в Instagram-Stories она подтвердила, что встречается с Райымбеком Бактыгереевым (рэпер RaiM).

Фото: Instagram/erke_esmahan

По словам Ерке, хозяин ее сердца противостоит целому миру, защищая певицу от хейтеров.

"Райымбек батыр находится на войне под названием "сплетни, хайп", – написала Ерке Есмахан, выразив благодарность своему возлюбленному.

Она считает, что ее парень достоин называться батыром, так как RaiM обладает смелым сердцем, скромностью, способностью беззаветно любить и отличается своей поэтической натурой.

"Пусть он немногословен, но я прекрасно понимаю его душу. Ведь наши души – близнецы. Моя опора, он достоин только уважения и похвалы. А я всегда рядом и буду проявлять к нему уважение". Ерке Есмахан

Певица обратилась к своим слушателям и подписчикам, которых попросила не писать лишних слов.

"Любовь – великая сила! Она спасет мир. Пусть каждой девушке встретится такой же настоящий джигит, как Райымбек. Одиночество красит лишь Аллаха", – заключила Ерке Есмахан, пожелав всем лишь добра.

28 декабря 2022 года Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий из Парижа. Снимки были сделаны на фоне Эйфелевой башни. Подписью к публикации певица заинтриговала своих фанатов: она написала, что с детства мечтала побывать в городе любви. По словам Есмахан, в 2022 году ей удалось побывать в Париже, да еще и с любимым человеком. Правда, тогда певица не назвала его имя.

