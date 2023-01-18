Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ерке Есмахан раскрыла имя любимого

Ерке Есмахан раскрыла имя любимого Фото: Instagram/erke_esmahan
Накануне в социальной сети популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала серию Stories, в которых раскрыла имя своего любимого. Им оказался рэпер Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, сообщает Zakon.kz.

Долгое время певице приписывали романы с различными представителями казахстанского шоу-бизнеса. Лишь недавно в соцсетях появилась информация, что Ерке Есмахан встречается с рэпером RaiM. Они публиковали фотографии с одних и тех же локаций.

Оказалось, что внимательные фанаты Есмахан оказались правы. 17 января 2023 года в Instagram-Stories она подтвердила, что встречается с Райымбеком Бактыгереевым (рэпер RaiM).

Ерке Есмахан раскрыла имя любимого

Фото: Instagram/erke_esmahan

По словам Ерке, хозяин ее сердца противостоит целому миру, защищая певицу от хейтеров.

"Райымбек батыр находится на войне под названием "сплетни, хайп", – написала Ерке Есмахан, выразив благодарность своему возлюбленному.

Она считает, что ее парень достоин называться батыром, так как RaiM обладает смелым сердцем, скромностью, способностью беззаветно любить и отличается своей поэтической натурой.

"Пусть он немногословен, но я прекрасно понимаю его душу. Ведь наши души – близнецы. Моя опора, он достоин только уважения и похвалы. А я всегда рядом и буду проявлять к нему уважение".Ерке Есмахан

Певица обратилась к своим слушателям и подписчикам, которых попросила не писать лишних слов.

"Любовь – великая сила! Она спасет мир. Пусть каждой девушке встретится такой же настоящий джигит, как Райымбек. Одиночество красит лишь Аллаха", – заключила Ерке Есмахан, пожелав всем лишь добра.

28 декабря 2022 года Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий из Парижа. Снимки были сделаны на фоне Эйфелевой башни. Подписью к публикации певица заинтриговала своих фанатов: она написала, что с детства мечтала побывать в городе любви. По словам Есмахан, в 2022 году ей удалось побывать в Париже, да еще и с любимым человеком. Правда, тогда певица не назвала его имя.

Читайте также

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков 19 января

Депутат предложил запретить акимам занимать должность более пяти лет

Могут ли пенсионеры снимать половину накопленной пенсии?

Динара Халдарова
Интересное Есмахан Ерке
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления