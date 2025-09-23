#АЭС в Казахстане
Происшествия

От огнестрельного ранения погиб солдат-срочник в области Жетысу

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 19:20 Фото: Министерство обороны РК
Сегодня, 23 сентября, на занятиях по боевой подготовке в Жетысуском гарнизоне произошла трагедия – погиб солдат срочной службы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВС РК, смертельный случай произошел на территории учебно-тренировочного полигона "Жетісу".

"В ходе проведения занятий по боевой подготовке в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью".Пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС РК

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Также в ДШБ ВС РК добавили, что проводятся следственные мероприятия, и в случае выяснения халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность.

Происшествие взято на особый контроль министра обороны Республики Казахстан. 


"Руководство Вооруженных сил выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Им будет оказана вся необходимая помощь", – заключили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск.

Подобная трагедия произошла в августе месяце в Алматинской области. Во время бури погиб солдат-срочник воинской части 5571 из Алматы.

